Вымирающий вид: самые доступные рамные внедорожники в России

В мире всё меньше остаётся настоящих легковых автомобилей на раме. Внедорожники переходят на несущую конструкцию кузова. На российском рынке ещё остался выбор рамных внедорожников. "Российская газета" представляет шестёрку доступных моделей этого сегмента.

УАЗ "Хантер"

УАЗ "Хантер" является самым дешёвым рамным внедорожником в России, это главное преимущество. Автомобиль стоит от 794 000 до 1 058 900 рублей. Под капотом модели устанавливается 135-сильный бензиновый двигатель ЗМЗ-409 объёмом 2,7 литра, в связку к которому можно выбрать либо пятиступенчатую механическую коробку BAIC, либо "механику" Dymos.

Рамный мостовый УАЗ с несущей лонжеронной рамой и подключаемым полным приводом создавался для нужд армии. "Хантер" выглядит самобытно, имеет плоское лобовое стекло и узкие (скошенные вниз) двери. Низкое качество сборки, слабая пассивная безопасность - главные минусы. При этом производитель даёт гарантию от сквозной коррозии 6 лет или 120 000 километров пробега.

Салон - утилитарный, с минимальным комфортом, но радует внутренним объёмом и просторным багажным отсеком - 1130/2564 литров. Запасное колесо автомобиля расположено на пятой двери.

Суровый внедорожник с клиренсом в 210 мм отличается высоким показателем проходимости и предназначен для эксплуатации в сложных условиях. С зависимой длинноходной подвеской он отлично приспособлен к бездорожью. В шоссейных режимах "Хантер" требует постоянного подруливания, в поворотах сильно кренится из-за высоты и массы в 1845 кг.

Другие преимущества: простота конструкции и неприхотливость в обслуживании.

Из минусов также выделим: высокий расход топлива (15 литров на 100 км), отсутствие дизеля, завышенный прайс, посредственная надёжность. Морально устаревшая модель подойдёт владельцам с руками. Даже за новым автомобилем нужно постоянно следить и вкладывать в него деньги.

УАЗ "Патриот"

УАЗ "Патриот" - флагман Ульяновского автозавода. Диапазон цен на модель от 895 000 до 1 396 000 рублей. Автомобиль оснащается силовым агрегатом ЗМЗ-Про объёмом 2,7 литра мощностью 149 л. с. (235 Нм), который может быть бензиновым или битопливным (бензин + пропан-бутан или бензин + метан). Двигатель агрегатируется с пятиступенчатой механической коробкой передач, предлагается также и шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Punch Powerglide 6L50. Система полного привода с жёстко подключаемым передком с понижающим рядом передач и электронной блокировкой заднего дифференциала.

К сожалению, внедорожнику со снаряжённой массой 2125 кг не хватает более динамичных и экономичных моторов, дизеля и "ручки" на шесть передач.

УАЗ "Патриот" обладает классическим брутальным обликом. Отечественная машина славится высокой проходимостью со всеядной подвеской, дорожным просветом в 210 мм и короткими свесами. Салон с лёгкостью вмещает пять человек, а объём багажного отделения (без каких-либо удобств) составляет внушительные 650/1130/2415 литров (до шторки/до потолка/со сложенными задними сиденьями). Запаска машины размещается на пятой двери.

К преимуществам также относят "щедрое" оснащение, приемлемый (за эти деньги) уровень исполнения интерьера.

Основные недостатки модели - подверженность коррозии и посредственная надёжность. С недавнего времени Ульяновский завод перешёл на новый вид металлопроката для кузовных панелей, а также на американскую технологию и катафорезный грунт нового поколения компании PPG. Антикоррозионная стойкость металлических деталей "Патриота" к ржавчине увеличилась, но всё равно пока дотягивает до современных условий. Гарантия от сквозной коррозии элементов кузова - 6 лет или 130 000 километров пробега.

Надёжность узлов и агрегатов оставляет желать лучшего, при этом все запчасти относительно доступны для владельцев. Машина остаётся ремонтопригодной и простой в обслуживании.

Кстати говоря, в конце 2021 года или в начале 2022 года должен пойти в серию рестайлинговый УАЗ "Патриот". Модель получит свежий дизайн экстерьера, современный интерьер, полностью новую раму, расширенную линейку силовых агрегатов и шестиступенчатую "механику".

Haval H5

Фото: Пресс-служба Haval.

Некая "золотая середина" - Haval H5. Его часто называют "убийцей" "Патриота". Проверенный временен "рамник" уже был представлен в России под брендами Great Wall и DW Hower.

В мае 2020 года внедорожник добрался до российских дилеров как Haval H5. По сути, это внешне рестайлинговый Hover 2010 года с салоном от Great Wall Hover H3 2014 года выпуска.

Цены на модель лежат в диапазоне от 1 099 000 до 1 349 000 рублей. Машина предлагается с турбированным бензиновым двигателем Mitsubishi 4G63T объёмом 2,0 литра. Для проверенного временем агрегата доступно два варианта форсировки - 150 или 177 л. с. соответственно (около 250 Нм). В паре к мотору идёт безальтернативная шестиступенчатая механическая КП. Привод - полный, с жёстко подключаемым передним приводом и "раздаткой" от BorgWarner.

Автомобиль имеет типично китайский внешний вид с плавными формами бамперной группы. На бездорожье Haval H5 не уступает "Патриоту". Клиренс автомобиля 204 мм, свесы относительно короткие.

Внутреннее убранство внедорожника рассчитано на пять человек. Салон H5 приятный, смотрится добротнее уазовского. В багажнике предусмотрены дополнительные удобства, его объём - 810 литров под потолок, 400 литров под шторкой. Запаска располагается под свесом заднего бампера. Гарантия H5 на сквозную коррозию составляет (как и у "Патриота") 6 лет. С точки зрения защиты от коррозии автомобиль имеет частичную оцинковку и слой заводского антикора.

К плюсам также относятся приемлемая цена, богатое оснащение, легковая управляемость, шумоизоляция, комфортность на асфальте. Минусами являются устаревший дизайн, слабая плавность хода на пересечённой местности, маленькие углы открытия любых створок (капота, дверей), отсутствие дизеля и "автомата".

Suzuki Jimny

Цена на четвёртое поколение легендарной модели варьируется от 1 589 000 до 1 799 000 рублей. Suzuki Jimny получил "атмосферник" объёмом 1,5 литра мощностью 102 л. с. Моторчик предлагается в сочетании с двумя КПП на выбор: с 5-ступенчатой МКП или с 4-ступенчатой АКП фирмы Aisin. Оффроуд-арсенал следующий: рама лестничного типа, неразрезные мосты и понижающая передача в трансмиссии.

Снаружи Suzuki Jimny сочетает в себе ретро-дизайн с модными решениями и компактные размеры (длина 3,5 метра). Внутри установлена современная, эргономичная передняя панель. Салон откровенно тесный, багажник скромный - 85 литров, при сложенных задних креслах объём составляет 830 литров.

Зато при весе в 1090 кг, дорожном просвете в 210 мм и вкупе с короткими свесами на бездорожье маленький "Гелик" обладает сверхпроходимостью. 102-сильного агрегата Suzuki Jimny хватает и на пересечённой местности, и на трассе. Не хватает только дизеля в моторной гамме модели. В шоссейных и городских условиях машина понятна, присутствует некая парусность, подвеска имеет средние настройки жёсткости.

Автомобиль также может порадовать качеством сборки, оснащением, топливной экономичностью (около 6,9 литров).

Mitsubishi Pajero Sport

Стартовая цена Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения - 2 596 000 рублей, финальная - 3 426 000 рублей.

Внедорожник с рамной конструкцией кузова предлагается с двумя силовыми агрегатами. Это 3-литровый бензиновый двигатель, который выдаёт 209 л. с., а также турбодизель объёмом 2,4 литра мощностью 181 л. с. "Атмосферник" агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, дизель работает в паре либо с шестиступенчатой "механикой", либо с восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом" Aisin. Привод - полный, межосевая блокировка, "понижайка", выбор режима движения Super Select II.

Pajero Sport примерил фирменный дизайн бренда (напоминающий Х-стиль Lada) Dynamic Shield. Модель сохранила брутальный облик, при этом стала выглядеть стильно. Автомобиль имеет поистине просторное внутреннее убранство, большую площадь остекления и вместительное багажное отделение - 430/2500 литров. Запаска устанавливается снизу. Сам салон выполнен в сдержанном стиле, из качественных материалов, по оснащению - на среднем уровне. К слову, гарантия от сквозной коррозии на внедорожник составляет рекордные 12 лет.

Несмотря на внушительный размер и высокий показатель радиуса разворота (5,6 м), Pajero Sport обладает отличными внедорожными качествами. Машина с короткими свесами весит всего 2050 кг, дорожный просвет достигает 218 мм. Если Pajero Sport оснастить "злой" резиной и шноркелем, тогда у него появится безграничный потенциал на серьёзном бездорожье. Внедорожник неплохо чувствует себя и на асфальте. Непробиваемая подвеска позволяет не обращать внимания на различные дефекты дорожного полотна.

К другим плюсам модели относятся тяговитый дизельный мотор, надёжность, шумоизоляция, честная цена. Минусами являются прожорливый бензиновый агрегат (20 л/100 км), слабая штатная защита, стоимость технического обслуживания.

Toyota Land Cruiser Prado

Самый "роскошный" представитель нашего рейтинга - Toyota Land Cruiser Prado. Цены на легендарную модель начинаются с 2 611 000 рублей и заканчиваются на отметке 4 551 000 рублей. Внедорожник доступен с "атмосферниками" мощностью 163 л.с. (2,7 литра) и 249 л.с. (4,0 литра), а также со 177-сильным турбодизелем рабочим объёмом 2,8 литра. Коробки - 5-ступенчатая МКП, 6-скоростная АКП. Постоянный полный привод с возможностью блокировки межосевого и заднего дифференциалов, понижающая передача и выбор режима движения.

Серьёзный "полноприводник" отличается солидным дизайном экстерьера и огромным добротным интерьером с продуманным багажником. Объём грузового отсека - 621/1934 литров. Полноценная запаска размещается снизу. Внедорожник можно выбрать в 5- или 7-местной компоновке салона. Гарантия от сквозной коррозии скромная - 3 года или 100 000 км.

Prado известен своей проходимостью. Он имеет рекордный дорожный просвет в 215 мм, короткие свесы, сочетание непробиваемой подвески с плавностью хода как на асфальте, так и за его пределами.

К преимуществам модели можно отнести хорошее освещение головной оптики, отличную управляемость, адекватную стоимость обслуживания (в рамках сегмента), ликвидность на рынке. Внедорожник остаётся одним из самых надежных автомобилей в мире. Из недостатков отметим излишнюю валкость в поворотах.

К слову, новое поколение Toyota Land Cruiser Prado лишится рамы, переедет на платформу TNGA, получит вариатор, но при этом станет комфортнее и безопаснее. Перспективная модель может увидеть свет в 2022 году.