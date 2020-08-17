АвтоВАЗ защитил дизайн салона Lada 4x4 новым патентом

Федеральный институт промышленной собственности опубликовал изображения облицовки консоли приборов автомобиля за авторством АО "АвтоВАЗ". Консоль принадлежит модели Lada 4x4, обновлённой в начале 2020 года.

В ходе рестайлинга Lada 4x4, кроме центральной консоли с обновлённой компоновкой органов управления и дефлекторов, получила другие панель приборов и кресла, формованный потолок, пакет шумо- и виброизоляции, комплекс "ЭРА-Глонасс", розетки 12V и ряд других мелких изменений.

Силовой агрегат и система полного привода остались прежними: 82-сильный бензиновый двигатель агрегатируется 5-ступенчатой МКП, есть двухступенчатая раздаточная коробка, три дифференциала.

Цена на Lada 4x4 в настоящий момент начинается от 572 900 рублей за версию в 3-дверном кузове, и от 615 900 рублей - за 5-дверную.

Внедорожник Lada 4x4 входит в топ-10 самых продаваемых новых внедорожников и кроссоверов российского рынка, а также возглавляет список самых востребованных подержанных SUV.