Genesis GV80 снова на конвейере. Версии с дизелем больше не трясутся

Компания Hyundai Motor Group возобновляет производство кроссовера Genesis GV80 с дизельным двигателем Smartstream 3.0, но пока в тестовом режиме. Полномасштабный выпуск модели начнётся со следующей недели.

В июне 2020 года корейской компании пришлось приостановить производство и поставки Genesis GV80 из-за поступающих жалоб клиентов на неровную работу дизельного двигателя и возникающих вследствие этого сильных вибраций. Специалисты компании провели расследование и подтвердили наличие проблемы.

Что послужило причиной такой работы дизельного мотора и какие мероприятия по устранению дефекта были проведены, не сообщается. Известно, что на все проблемные кроссоверы, выпущенные до 11 июня 2020 года, автопроизводитель увеличил гарантию в два раза: с 5 лет и 100 тысяч километров пробега до 10 лет и 200 тысяч.

Осенью этого года в России стартуют продажи Genesis GV80. Закрытый показ модели уже состоялся. Также на модель было выдано ОТТС, из которого стало известно, с какими моторами премиум-кроссовер доберётся до отечественных дилеров.