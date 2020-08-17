Стало известно о состоянии младенца, которым в Сочи размахивал отец

Уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что следов жестокого обращения у ребенка, которым жонглировал отец, не обнаружено, однако, обследования пока не закончены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

Напомним, 35-летнего жителя Москвы и его супругу, 27-летнюю уроженку Белгорода, задержали в национальном парке Сочи после того, как они стали героями скандального видео. На записи молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу вниз головой и небрежно с силой раскачивает его, словно куклу, насвистывая мелодию.

Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. По решению суда супружескую пару арестовали на десять суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи. Сейчас двухмесячная девочка чувствует себя хорошо.

Супругов могут лишить родительских прав. В крови у мужчины в результате предварительных тестов обнаружили наркотические вещества. Точные результаты станут известны через несколько дней.