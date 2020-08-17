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17.08.2020 06:02
Рубрика: Общество

Родителям первоклашек в России предложили дать выходной

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предоставить родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной первого сентября. Такое предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс. В своем письме она ссылается на рекомендации психологов и данные опроса родителей первоклашек.

Фото: iStock
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В начале августа специалисты вуза провели опрос в 75 регионах страны среди 1,6 тысяч родителей, чьи дети в сентябре идут в школы. Лично проводить ребенка в первый класс намерены 56% опрошенных. При этом большинство (83%) заявили, что для этого им придется взять отгул или отпуск за свой счет, уточняет РИА Новости.

Присутствие родителей на линейке первого сентября очень важно для уверенности и внутреннего спокойствия детей, утверждают психологи. В начале июля власти Костромы объявили о новой мере поддержки семей с детьми: отныне родителям всех первоклассников в области будут выплачивать единовременное пособие на подготовку к школе. В ожидании нового учебного года эксперты подсчитали суммы, которые в этом году придется заплатить родителям школьников.

Общество Семья и дети Экономика Работа Правительство Правительство Вице-премьеры

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