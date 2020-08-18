Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена

Помилование Эдварда Сноудена может подорвать авторитет действующей власти. Такое мнение высказал американский конгрессмен Адам Смит, комментируя недавнее заявление президента США Дональда Трампа. В минувшие выходные глава Белого дома допустил возможность помилования экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ).

"Эдвард Сноуден нанес огромный урон нашей национальной безопасности и должен предстать перед судом за свои действия. Помиловать его сейчас означало бы высмеять сотрудников наших органов национальной безопасности", - подчеркнул Смит. Его поддержал республиканец Мэк Торнберри. По мнению конгрессменов, Трамп может совершить большую ошибку.

Напомним, в 2013 году Сноуден рассказал, как спецслужбы следят за американцами, после чего покинул территорию США. Первого августа 2014 года экс-сотрудник АНБ получил вид на жительство в России.