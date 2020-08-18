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18.08.2020 16:15
Рубрика: Легковые авто

Renault Duster лишился турбодизеля, но получил мотор от Arkana

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Renault. Фото: Пресс-служба Renault.
Фото: Пресс-служба Renault.

Компания Renault вынужденно пересмотрела моторную гамму кроссовера Duster в Индии, который, как и в нашей стране, всё ещё представлен первым поколением модели.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Под новый стандарт эконорм BS6 подвели 106-сильный атмосферный бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра. Турбодизель 1.5 dCi, представленный в двух вариантах мощности, - 85 и 110 л.с. - исключён из гаммы, а вместе с его уходом из линейки исчезли версии с системой полного привода.

Свято место пусто не бывает, и место дизеля занял бензиновый турбомотор объёмом 1.3 литра, который устанавливается в том числе на Renault Arkana, его мощность на Duster составляет 156 л.с. Новый для индийского Renault Duster двигатель можно заказать в паре как с 6-ступенчатой МКП, так и с вариатором.

Внешне Renault Duster с 1.3 TCe отличается от версий с "атмосферником" красными акцентами на решётке радиатора, колпаках ступиц, в нишах с противотуманными фарами и красной надписью названия модели на крышке багажника.

Дебют обновлённого Renault Duster для Индии состоялся летом 2019 года. Работы по модернизации и рестайлингу российской версии уже начаты: ранее "РГ" публиковала фото тестовых прототипов кроссовера.

Фото: Пресс-служба Renault.
#Renault