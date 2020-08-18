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18.08.2020 22:31
Рубрика: В мире

Российские дипломаты находятся в Мали в безопасности

Текст: Александр Гусаров
Российские дипломаты в Мали, где местные военные устроили мятеж и арестовали президента и премьер-министра этой африканской страны, находятся в безопасности. Как сообщает ТАСС, об этом во вторник заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Посольство и сотрудники находятся сейчас в безопасности, - сказал Богданов. - Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем. Предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Естественно, если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости".

В свою очередь в российском диппредставительстве в Мали отмечают, что в Бамако наблюдается передвижение военной техники.

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"По предварительной информации, россияне не пострадали в ходе событий, происходящих в городе. Мы по имеющимся у нас спискам, российских граждан, находящихся в Мали - около 200 человек - [им] настоятельно рекомендовали им не выходить в город и не приближаться к скоплениям людей, - сказал собеседник ТАСС из числа российских дипломатов. - На данный момент сотрудникам посольства РФ не разрешено выходить в город", - отметил он.

Михаил Богданов также добавил, что поддерживает очень плотный контакт с российским послом в Бамако Игорем Громыко. "Он мне рассказывает, что происходит там, и самое главное, что никто из наших граждан не пострадал, - отметил он. - Есть все возможности для самообеспечения, так что в случае чего наше посольство может продержаться довольно долго, если будут какие-то перебои с электричеством, водой или связью".

Москва внимательно следит за ситуацией в Мали, но делать прогнозы относительно ожидаемого заявления военных пока трудно, отметил замглавы МИД. "Мы следим за развитием обстановки. По оценке наблюдателей, находящихся в Бамако, это можно назвать военным мятежом", - сказал он.

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"Самое главное, что через где-то пару часов ожидается официальное заявление руководителей, выступление военных, которые расскажут, что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы. Пока трудно делать какие-то прогнозы по поводу их решений", - подчеркнул Богданов.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что сложившаяся ситуация в Мали не отразится на традиционно дружественных отношениях Москвы и Бамако.

"Наши отношения всегда были традиционно дружественными. И наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что эта ситуация отразится на характере наших отношений", - отметил Михаил Богданов.

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