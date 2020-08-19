АвтоВАЗ начал выпуск новой версии Lada Xray Cross. Будет дешевле Instinct

На АвтоВАЗе началась сборка Lada Xray Cross Black. Кросс-хэтчбек может поступить в продажу этой осенью.

Как сообщает AvtoVAZ News, новая спецверсия отличается салоном чёрного цвета, в котором выполнены потолок, козырьки, блок ЭРА-ГЛОНАСС, отделка стоек, поручни.

Материал обивки сидений получил более тёмный цвет. Крыша и корпуса зеркал имеют чёрно-глянцевое покрытие, а колёсные диски такие же, как на Xray Cross Instinct.

В конце июля 2020 года на АвтоВАЗе было собрано несколько образцов Xray Cross Black, все они были оснащены 113-сильным мотором Альянса и вариатором Jatco.

Аналогичным силовым агрегатом оснащается Xray Cross Instinct, который стоит 1 055 900 рублей. Не исключено, что "чёрная" спецверсия может оказаться доступнее, если в неё не будут устанавливать мультимедиа с сервисами Яндекс.Авто.