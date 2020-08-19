Фары нового кроссовера Skoda Enyaq iV уподобили чешскому хрусталю

Компания Skoda продолжает постепенное рассекречивание первой электрической модели - кроссовера Enyaq iV. На этот раз команда дизайнеров рассказала о том, какими будут фары и фонари новинки.

Разумеется, специалисты Skoda не могут обойтись без обращений к теме хрусталя: во-первых, потому что богемский хрусталь - символ страны, а во-вторых, чтобы новые модели не выбивались из стилистики машин, выпущенных ранее, во времена Йозефа Кабана.

Для Skoda Enyaq iV обещают матричные светодиодные фары, но пока не уточняют, во всех ли версиях они будут предложены. Дневные ходовые огни представлены тонкой полосой с нарисованными ресничками, которая проходит через всю радиаторную решётку, как было показано на прошлых скетчах Enyaq iV. Светодиодные модули имеют шестигранную форму. Задние фонари как будто сотканы из тонких линий, что, по мнению дизайнеров, должно подчёркивать динамичный характер новинки.

Технические характеристики электрического кроссовера Skoda уже известны, будут версии с задним и полным приводом.

Мировая премьера состоится 1 сентября 2020 года в Праге, в продаже Enyaq iV появится в начале следующего года.