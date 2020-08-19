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19.08.2020 09:10
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Kia Cerato выехал на дорожные тесты

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autospy.net Фото: www.autospy.net
Фото: www.autospy.net

В Южной Корее был сфотографирован тестовый прототип Kia K3, который в зависимости от рынка может называться Forte или Cerato. Новая генерация дебютировала два года назад, поэтому перед нами - обновлённая версия седана.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Из-за маскировочной накидки сложно сказать, какие изменения произойдут с моделью, но, вероятно, это будет что-то большее, чем смена дизайна пластикового обвеса. Есть версия, что K3 обновят с оглядкой на Kia K5, продажи которого недавно стартовали в России.

K3/Cerato получит новый мультимедийный комплекс с максимальной диагональю экрана 10.25 дюйма, цифровую приборную панель и последний пакет технологий и ассистентов безопасности.

В моторной гамме могут появиться новые двигатели, например, 1.5 T-GDI или турбированный 1.6 литра с технологией CVVD (система изменения фаз газораспределения), а также интеллектуальная "механика".

Когда состоится премьера обновлённой модели, пока неизвестно, но судя по прошлым проектам Hyundai Motor Group, это случится минимум через полгода.

В России Kia Cerato можно купить начиная от 1 174 900 рублей. Седан предложен с бензиновыми "атмосферниками" объёмом 1.6 и 2.0 литра мощностью 128 и 150 л.с. соответственно, которые могут агрегатироваться как "механикой", так и автоматической трансмиссией.

Фото: www.autospy.net
#Kia