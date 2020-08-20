Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу

Экс-президент США Барак Обама сравнил правление Дональда Трампа с реалити-шоу. Нынешнему американскому лидеру важно поддерживать интерес к своей персоне, постоянно привлекать внимание публики, уверен политик, возглавлявший страну в период с 2009 по 2017 год.

"Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", - сказал Обама во время виртуального съезда Демократической партии, нарушив данное в 2016 году обещание не переходить на личности.

Говоря же о сопернике Трампа на предстоящих выборах главы государства, экс-президент США заявил, что Джо Байден "лучше всех". Этот человек способен положить конец "смутному времени" в Соединенных Штатах, подчеркнул Обама, слова которого приводит ТАСС.