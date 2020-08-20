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Рубрика: В мире

Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу

Экс-президент США Барак Обама сравнил правление Дональда Трампа с реалити-шоу. Нынешнему американскому лидеру важно поддерживать интерес к своей персоне, постоянно привлекать внимание публики, уверен политик, возглавлявший страну в период с 2009 по 2017 год.

Фото: AFP/Paul J. Richards
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"Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", - сказал Обама во время виртуального съезда Демократической партии, нарушив данное в 2016 году обещание не переходить на личности.

Говоря же о сопернике Трампа на предстоящих выборах главы государства, экс-президент США заявил, что Джо Байден "лучше всех". Этот человек способен положить конец "смутному времени" в Соединенных Штатах, подчеркнул Обама, слова которого приводит ТАСС.

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