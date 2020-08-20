В Epic Games Store бесплатно раздают две игры

Epic Games, несмотря на судебные тяжбы с Apple и Google, продолжает радовать клиентов своего фирменного онлайн-магазина бесплатными раздачами игр.

В этот раз все зарегистрированные пользователи на безвозмездной основе могут добавить к себе в библиотеку 2 проекта.

Enter the Gungeon - приключение в подземелье, жанр которого сами разработчики определили как "bullet hell".

God's Trigger - на первый взгляд выглядит явным продолжателем геймплейных идей Hotline Miami с уклоном в кооператив.

Акция традиционно продлится неделю - до 27 августа.