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В Epic Games Store бесплатно раздают две игры

Текст:   Богдан Бобров
20.08.2020,  
17:25
Фото: Epic Games Store Фото: Epic Games Store
Фото: Epic Games Store

Epic Games, несмотря на судебные тяжбы с Apple и Google, продолжает радовать клиентов своего фирменного онлайн-магазина бесплатными раздачами игр.

В этот раз все зарегистрированные пользователи на безвозмездной основе могут добавить к себе в библиотеку 2 проекта.

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Enter the Gungeon - приключение в подземелье, жанр которого сами разработчики определили как "bullet hell".

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Акция традиционно продлится неделю - до 27 августа.

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