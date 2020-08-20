Вице-премьер России рассказал о сделанной прививке от коронавируса

Прививку от коронавируса сделал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Об этом вице-премьер написал на своей странице в Twitter, став первым членом правительства официально сообщившим о своей вакцинации.

"Прививка не исключает других мер предосторожности. Их надо обязательно соблюдать", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". Россия первой в мире зарегистрировала новый препарат от COVID-19. Его разработали Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Уже готова и первая промышленная партия вакцины. Вскоре ей начнут прививать врачей и учителей, а массовая вакцинация в стране может начаться через месяц.