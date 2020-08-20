Врач-иммунолог рассказал об ограничениях при вакцинации от COVID-19

Перед вакцинацией от COVID-19 человек должен быть здоров и нельзя употреблять алкоголь. Об этом рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его мнению, ограничения при вакцинации от коронавируса будут схожи с теми, которые накладывают перед прививками от гриппа. В частности, вакцину не будут делать людям, если температура тела превышает отметку в 37 градусов. Кроме того, вакцина окажется бесполезной у тех, кто незадолго до прихода к врачу употребил алкоголь.

"На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить", - заявил радио Sputnik Владислав Жемчугов.

Врач-иммунолог также посоветовал перед вакцинацией заранее ознакомиться с правилами на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава РФ. В частности, рекомендуется проверять срок годности препарата, условия в которых хранится вакцина - температура в холодильнике должно быть не выше +4 градусов. Вводить прививку одноразовым шприцем должен врач в медицинских перчатках.

Кстати

Создание вакцины от СOVID-19 не отменяет прививки по профилактике сезонных острых респираторных заболеваний. Прививки от сезонного гриппа позволят снизить частоту сочетанных инфекций (Грипп + COVID-19) или предотвратить самый неблагоприятный исход инфекции у заболевшего.