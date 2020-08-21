Какой должна быть новая Lada 4x4. АвтоВАЗ советуется с покупателями

Компания АвтоВАЗ на своём официальном сайте спрашивает покупателей о том, каким должно быть новое поколение Lada 4x4.

Российская марка предлагает принять участие в опросе под названием "Lada 4×4 Vision: продолжение легенды или жизнь с "чистого листа?". Опрос начинается с таких строк: автомобиль Lada 4x4 давно и хорошо известен как в России, так и за рубежом. Какое будущее ждёт эту модель?

Россиянам нужно написать, какие ассоциации вызывает Lada 4х4 и концепт Lada 4х4 Vision, а также ответить на шесть вопросов.

Интересно, что в ближайшие годы АвтоВАЗ собирается вывести на рынок два компактных кроссовера. Не исключено, что под одним SUV подразумеваются как раз новая Lada 4x4.

Концепт Lada 4x4 Vision был продемонстрирован в 2018 году на Московском автосалоне. Дизайн концепт-кара лишь в общих чертах соответствует облику будущего серийного автомобиля. Перспективная модель разрабатывается как кроссовер повышенной проходимости на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0).

К слову, недавно АвтоВАЗ попросил придумать название новой Lada. К конкурсу компания прикрепила изображение с концептом Lada XCode 2016 года.