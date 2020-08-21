Новый конкурент Tesla лишил Model S звания короля дрэг-рейсинга

В сентябре компания Lucid Motors представит серийную версию фастбека Air, который заочно стал рекордсменом по пробегу на одной зарядке: шутка ли, 832 километра. Теперь появилось видео, в котором Lucid Air и Tesla Model S померялись силами в спринте.

Мы привыкли, что Tesla Model S за редкими исключениями оказывается в дрэг-рейсинге впереди соперника. С Lucid Air этого не произошло: на видео вперёд уезжает конкурент Model S. Конечно, в комментариях ведутся споры о том, какая версия Tesla участвовала в гонке. Алекс Губерман, опубликовавший твитт с заездом машин, уверяет, что на стартовую линию вышел Model S Performance (самая производительная версия модели - прим. "РГ") 2020 года выпуска, то есть со всеми последними пакетами обновлений программного обеспечения: разгон с 0 до 97 км/ч занимает 2.7 секунды.

Другой вопрос - какая конфигурация у Lucia Air? Если это максимальная версия с полным приводом и суммарной отдачей электромоторов 1013 л.с., то итоги заезда не вызывают ни удивления, ни каких-либо вопросов - просто имиджевая гонка с одним из главных конкурентов на рынке.

Мировая премьера Lucid Air запланирована на 9 сентября. Производство электрокаров будет осуществляться в Каса-Гранде, штат Аризона. Известно, что цена "приветственной" версии составит 165 000 долларов (12 172 300 рублей).