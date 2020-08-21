Российский электрокар Zetta: планируется новая модель

В случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta предприятие может начать разрабатывать электрическое купе. Пока купе существует лишь в компьютерном виде. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель компании Денис Щуровский.

Что касается основной модели, то она получила название City Modul 1.

Предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тысяч рублей), переднеприводная с увеличенной ёмкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тысяч рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тысяч рублей). К слову, ранее названный базовый ценник в 450 тысяч рублей оглашался без учёта НДС.

Помимо этого, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Всё зависит от количества заявок. Планируется также и грузовая версия с удлинённым кузовом и высоким грузовым отсеком.

Серийный выпуск компактного трёхдверного City Modul 1 стартует в конце 2020 года на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объём планового производства - 15 тысяч электромобилей в год. Для запуска производства компании необходимы инвестиции в размере 100 миллионов рублей.

Сразу после выхода электромобилей в Самарской области начнётся строительство зарядных станций, позднее опыт будет распространяться и на другие регионы России.