Трамп: Байден ничего не сделал за 47 лет пребывания во власти

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своего соперника Джо Байдена, который во время съезда Демократической партии неоднократно резко высказывался в адрес нынешнего американского лидера.

"За 47 лет Джо не сделал ничего, о чем он сейчас говорит. Он никогда не изменится, это просто слова!" - написал Трамп в Twitter. РИА Новости напоминает, что Байден много лет был сенатором, а в 2009 году стал вице-президентом США.

Кстати, когда журналисты Fox News спросили Трампа, смотрел ли он съезд демократов по телевизору, глава Белого дома ответил, что "смотрел кое-что". "Много ненависти!" - добавил политик.