В Москве зарегистрировать автомобили можно в трех МФЦ

"Сейчас поставить на учет автомобиль или мотоцикл можно в трех флагманских офисах ЦАО, ЮЗАО и ЮАО. У нас владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные. Флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться услугой в столичных центрах, автолюбителю необходимо выбрать удобное время и предварительно записаться через портал Mos.ru или на сайте Gosuslugi.ru. "Перед визитом в офис нужно подготовить пакет необходимых документов, оплатить госпошлину можно сразу в центре госуслуг", - уточнили там.

Московские центры "Мои Документы" помогают жителям столицы регистрировать транспортные средства с начала 2018 года, с открытием первого флагманского офиса в ЦАО.

Как сообщалось ранее, глава правительства Михаил Мишустин подписал в пятницу постановление, позволяющее россиянам регистрировать автотранспорт в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Основное отличие МФЦ, в которых можно регистрировать авто - наличие площадки для осмотра автомобилей. Сотрудник ГИБДД должен осмотреть транспортное средство, сверить номера, далее документы уйдут к сотруднику ГИБДД, который проведет все необходимые проверки по базам данным, зарегистрирует машину, оформит свидетельство о регистрации, присвоит номера. А сотрудник МФЦ все это выдаст автовладельцу. По сути, с инспектором ГИБДД автовладелец встретится только на площадке осмотра транспорта. Хотя по-прежнему всей процедурой регистрации будет заниматься именно Госавтоинспекция.