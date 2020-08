В Токио откроется парк по Гарри Поттеру, в Лондоне - шоу о Докторе Кто

Развлекательный парк, переносящий посетителей во вселенную Гарри Поттера, главного героя септологии английской писательницы Дж.К. Роулинг, откроется в Токио в 2023 году. Об этом стало известно из материала Sky News.

До недавнего времени многочисленные поклонники сказки о волшебнике, отправляющиеся в Соединенное Королевство, имели возможность наведаться в павильон кинокомпании Warner Bros., посвященный визуальным образам, созданным в рамках кинофраншизы, а также посетить импровизированную платформу 9¾ на лондонском вокзале Кингс-Кросс и тематический магазин по соседству.

В Токио посетители смогут пройтись по Косому переулку и прилегающим улочкам, заглянуть в гостеприимный дом в Тисовом переулке, зайти в волшебный банк Гринготтс, а также отправиться в alma mater большей части британских волшебников - школу-замок Хогвартс. Все вышеперечисленное станет возможным благодаря внушительным размерам участка, отведенного под парк развлечений, его общая площадь составит 30 тысяч квадратных метров. Кроме того, это место на окраине Токио и в настоящее время используется похожим образом - там расположен парк аттракционов Тосимаэн, который на днях навсегда закроет свои двери.

Еще одна радостная новость о развлекательном дополнении произведений британской массовой культуры пришла из Лондона - в феврале 2021 года театральная компания Immersive Everywhere в сотрудничестве с Томом Маллером запустит шоу с эффектом погружения под названием "Доктор Кто: Разрыв во времени" (Doctor Who: Time Fracture).

Оно будет создано при участии BBC Studios, что даcт возможность в полной мере задействовать вымышленных персонажей, придуманных разработчиками телесериала за его долгую историю - там найдется место и далекам, и киберлюдям, и различным воплощениям Повелителей Времени, и оригинальным идеям. В качестве места для реализации задуманного было выбрано здание конца девятнадцатого века в лондонском районе Mэйфер, где раньше располагался один из военных учебных центров. Напомним, что это не первое появление "Доктора Кто" на театральных подмостках - в 1974 году театр Адельфи осуществил постановку спектакля под названием "Доктор Кто и далеки - семь ключей Судного дня" (Doctor Who and the Daleks - Seven Keys to Doomsday), созданного Террансом Диксом и впоследствии записанного как аудиопьеса компанией Big Finish Productions.

У шоу уже появился трейлер, благодаря которому известна примерная сюжетная канва: события разворачиваются в 1940 году, во времена "Лондонского блица", когда столица Великобритании подвергалась бомбежкам со стороны нацистской Германии. Снаряд неизвестного происхождения попадает в одно из зданий Мэйфэра и создает трещину во времени и пространстве. Организация под названием UNIT на протяжении многих лет защищала землян от опасностей, связанных с образовавшейся дырой, но в связи с тем, что дыра начала делиться и проявляться в других местах, ситуация может выйти из-под контроля. Что произойдет дальше, может узнать каждый участник мероприятия на свой страх и риск.