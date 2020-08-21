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Вышел русский трейлер "Ограбления в Лондоне" с "Джиором Мормонтом"

Новости
    21.08.2020, 15:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

По случаю грядущего на 28 августа российского цифрового релиза брутального британского боевика "Ограбление в Лондоне" (Gunned Down, 2017) на YouTube обнародован трейлер ленты.

Фото: youtube.com/ СБ ФИЛЬМ
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Из которого можно заключить, что картина легко найдет зрителя в своей пасмурной нише.

На экране - суровые крупные мужчины с тяжелыми геометрическими лицами, реплики и диалоги, словно высеченные из шлакоблоков промышленной мясорубкой, простое и действенное насилие без тени улыбки. Словом, тут вам не Гай Ричи, конечно.

Сюжет: Джек Криган - профессиональный преступник, алчущий отомстить людям, которые убили его отца и присвоили деньги от последнего ограбления.

Фото: www.kinopoisk.ru
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"Преследуя виновных и скрываясь от полиции, Джек перебирается из мрачного Лондона в испанскую Марбелью, где продолжает разгадывать тайны, окружающие его семью", - уведомил синопсис. Уточняя, что сурового Джека параллельно преследуют представители лондонских ОПГ и, как водится, "грязные" копы. Но смогут ли они остановить Джека на его бескомпромиссной тропе мести? Гм…

Режиссер - Марк МакКуин, работавший на телешоу "Топ Гир" и "Стивен Фрай: Человек-гаджет".

В ролях: Крэйг Фэйрбрасс ("Ограбление на Бейкер-стрит", серия "Восхождение пехотинца"), Джеймс Космо ("Темные начала", "Чернобыль", Джиор Мормонт из "Игры престолов"), Мем Ферда ("Револьвер"), Ник Моран ("Карты, деньги, два ствола"), Стивен Беркофф ("Заводной апельсин").

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