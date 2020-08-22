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Рубрика: Происшествия

В Ярославле объявили режим ЧС после взрыва газа в многоэтажном доме

Режим ЧС городского уровня объявили власти Ярославля после взрыва газа в многоэтажном доме на улице Батова.

Фото: ГУ МЧС РФ по Ярославской области/ТАСС
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"На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении облправительства.

Несмотря на поздний час в территориальной администрации идет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Непосредственно на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут оставаться два человека, в том числе ребенок.

В результате взрыва в доме обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. Четыре человека ранены, погибла женщина. По информации ТАСС, это преподаватель детской школы искусств 1954 года рождения Елена Калошина.

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