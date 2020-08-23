Все регионы получили деньги из федерального бюджета на горячее, здоровое, а главное - бесплатное питание для учеников 1-4-х классов, сообщили в минпросвещения. Финансовую поддержку получили и те регионы, которые были в "отстающих" и не успели дооснастить все свои школьные столовые и пищеблоки. Уже в 2020 году на завтраки и обеды для всей "началки" в федеральном бюджете выделено более 22 млрд рублей.

- Мы проследим, чтобы регионы ответственно отнеслись к этим деньгам. Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщили "РГ" в Общероссийском народном фронте, который по поручению президента ежедневно мониторит ситуацию, технически не приспособлены к приготовлению школьных завтракови обедов оказались помещения старых и малокомплектных школ. Многие из них строились в пятидесятые или даже довоенные годы под другие требования и другое число детей. Во многих из них нет ни пищеблоков, ни столовых. Причина и в том, что отраслью школьного питания на федеральном уровне долго никто не занимался. В ряде субъектов ее взяли под свой контроль сами руководители регионов, как, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Вологде. Но в масштабах страны это делается впервые.

В последний месяц процент неготовых школ сильно сократился. Уже сегодня общая готовность приближается к 100%, а до этого проблемы были выявлены примерно в 25% школ на территории 27 российских регионов. Как рассказал руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев, сейчас регионы исправляют то, что копилось годами: в школьные пищеблоки докупается необходимое оборудование, под столовые переоборудуют свободные помещения. Где нет возможности организовать полноценные столовые, создаются буфеты, в которые горячее питание будут привозить. В отдельных случаях это касается небольших деревенских школ, детей будут просто отпускать на обед домой, а государство поможет родителям с продуктами. В каждом конкретном случае регионам удалось найти нестандартные решения и исправить ситуацию.

"Отстающие" регионы получили федеральные деньги только на то количество школ, в которых вопрос с организацией питания решен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.В остальных образовательных учреждениях школьные обеды и завтраки в этом году регионы должны будут обеспечить за счет своих средств. ОНФ возьмет и это на контроль. Планируется, чток 1 сентября бесплатными завтраками или обедами будут обеспечены все младшие школьники страны.

Горячее, здоровое, а главное - бесплатное питание в новом учебном году будут получать около 6,8 млн учеников 1-4-х классов

"Все-таки День знаний - это праздник для каждого, все, что доступно одному ребенку, должно быть доступно всем. И глава государства на это четко указал", - подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

Что важно? По словам Шмелевой, впервые в этом году закупку горячего питания будут проводить администрации муниципальных образований, а не директора школ. Как пояснил "Российской газете" депутат Госдумы Антон Гетта, благодаря этому контроль и ответственность будет намного серьезнее. Фактически за организацию горячего питания в школах будет отвечать учредитель.

При этом губернаторы должны раз в неделю мониторить ситуацию на планерках с главами муниципалитетов. Депутат подчеркнул, что внедрение бесплатного питания для школьников позволит оздоровить поколение детей. А еще исключит дискриминацию в школе, когда дети из бедных семей получали качественно худшее питание, нежели их сверстники, чьи родители могли заплатить за обеды.

"Мы рады, что ОНФ удалось повлиять на принятие этого решения, - подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. - Таким образом, всего горячим питанием в этом году будут обеспечены около 6,8 млн детей, в том числе 1,8 млн учащихся из тех 27 регионов, которые оказались не готовы". Он также рассказал, что в каждой школе будут размещены плакаты ОНФ с телефонами "горячей линии", по которой можно будет позвонить и рассказать о проблемах с организацией питания.

"Горячую линию" по питанию школьников в новом учебном году запустит и минпросвещения. Как рассказали "Российской газете" в ведомстве, "школы обязаны обеспечить детей качественным, здоровым и полноценным горячим питанием, не допуская подмены полумерами (разогретыми бутербродами с чаем или чем-то иным)". Это должен быть сбалансированный рацион, обеспечивающий физиологическое развитие молодого организма.

- У регионов есть возможность и все инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать потребности детей, которые нуждаются в диетическом питании, в том числе детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнули в минпросвещения. - Родители могут давать предложения по составу школьного меню и участвовать в мониторинге качества питания в соответствии с локальными актами школы.

- Обеспечить горячее питание абсолютно всех детей в начальной школе - это очень ощутимая помощь российским семьям. Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака - 50 рублей, или обеда - 75 рублей, то родители учеников смогут сэкономить 1000-1500 рублей в месяц. Для многих это очень ощутимая сумма, - рассказала "РГ" директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Но главное - потратить эти средства с умом. Так, чтобы тарелки у детей оставались пустыми. Несколько лет подряд родители жаловались нам на невкусную и холодную еду в школьных столовых. Ребенок проводит в классах по 6-8 часов, это если считать "продленку". И часто школьники живут на каких-то перекусах или вообще ничего не едят весь день, пока не вернутся домой.

Горячее питание для всех в начальной школе - это ощутимая помощь семьям, считают в родительской ассоциации

Это действительно большая проблема, и родители здесь не могут оставаться в стороне. Более того, у родителей по закону есть возможность организовать доступ в школьные столовые, дегустировать блюда и смотреть, как они готовятся. А затем передать свои претензии организатору питания. Очень важно, чтобы этот процесс был организован цивилизованно - по договору со школой, в котором прописаны не только права родителей и график контроля, но и обязанности мам и пап. Если дома мы не готовим рыбу, если на семейном столе нет каш и овощей, то ничего удивительного, что и в школе все это ребенок есть не будет. Как бы вкусно повара ни готовили…

МЧС

Проверки учебных заведений страны в самом разгаре. Но инспекторы Госпожнадзора уже подвели предварительным итоги. Согласно им около 90 процентов проверенных на этот момент школ готовы принять учеников - в них соблюдены необходимые меры безопасности.

Приемочные комиссии школ особое внимание уделяют исправности средств пожаротушения и автоматической противопожарной сигнализации. Оценивается состояние эвакуационных выходов. Также проверяют умение коллективов школ действовать в случае возникновения ЧС и оказывают необходимую консультативную помощь администрации школ.

Наиболее частые нарушения - загромождение путей эвакуации, закрытые эвакуационные выходы и неисправность огнетушителей. Но до начала учебного года есть время для устранения нарушений.

По данным МЧС, на учете надзорных органов находятся свыше 95 тысяч образовательных организаций, в том числе более 3,5 тысяч учреждений с круглосуточным пребыванием детей.

Подготовил Тимофей Борисов

Москва

Учебный год в столице, как и планировалось, начнется 1 сентября, но линеек из-за угрозы коронавируса не будет. Школы на время откажутся от массовых мероприятий, а учиться одноклассники по возможности будут в одном кабинете. Не исключено, что часть школьников вновь вернется на дистанционку.

Увы, коронавирус не исчез, поэтому риск подцепить заразу остается. По словам мэра Сергея Собянина, каждый день в Москве COVID-19 подтверждается в среднем у 25-30 школьников. Поэтому ученикам и учителям будут измерять температуру, а помещения дезинфицировать. "Если заболеет учащийся и тест на коронавирус подтвердится, весь класс переведут на дистанционное обучение в течение 14 дней", - объяснил Собянин.

Родительское сообщество встревожено. "Папы и мамы по несколько раз в день задают один и тот же вопрос: "Как будем учиться?", - рассказала "РГ" председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмила Мясникова. По ее словам, наболевшие вопросы с Роспотребнадзором и департаментом здравоохранения обсудят 26 августа на родительском селекторе. Сама Людмила Мясникова не прочь отправить младших дочек в школу. "Без линейки можно и обойтись. А все, что касается остального, если есть возможность, то нужно учиться, - говорит она. - Ребенок должен понимать, что 1 сентября он пойдет в школу, где будет учиться слышать, слушать, общаться, работать в команде".

В целом родители солидарны: вирус осенью никуда не денется, а учиться надо. Вместе с тем отмечают: важно, чтобы школы исправно следовали всем санитарным правилам, профанация тут неуместна.

У Екатерины Никитиной дочь идет в 7 класс. Она уверена: знания нужно получать очно. "На дистанционке дети часто предоставлены сами себе. Хотя моему ребенку проще, чем младшеклассникам, - считает Екатерина. - Я не знаю, как можно научить писать, толково объяснять материал, когда дети дома за компьютером". Отправлять дочь в школу она не боится. Говорит, главное, чтобы соблюдались меры безопасности. "Может, стоить разделить ребят: кто-то учится утром, а кто-то - во вторую смену, - рассказывает Никитина. - У меня родственники живут в Германии. Там разделили класс на две группы - примерно по 15 учеников каждая. Учатся в разные дни".

За очный формат обеими руками и Светлана Лемесева - мать восьмиклассника и шестиклассницы. Дистанционка, вспоминает она, им не подошла. Уроки шли в Зуме, а задания приходилось скачивать с других программ. То же и с "домашкой": одни учителя просили скинуть ее в Ватсапе, другие - на почту, третьи - через специальную платформу. Дети путались, задания сдавали не вовремя. Пришлось на два месяца брать репетитора, вспоминает Светлана:

- На дистанционном обучении дети очень много времени проводили за компьютерами, дочка начала жаловаться на зрение. Врач поставил ей диагноз: близорукость. Теперь ребенку больше часа в день нельзя пользоваться любыми гаджетами, компьютерами, смотреть телевизор. Дистанционка нам не подходит. Встанет выбор: либо учиться, либо беречь здоровье.

Подготовил Сергей Жуков