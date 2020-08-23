"ПСЖ" сыграет с "Баварией" в финале Лиги чемпионов

Сегодня в Лиссабоне состоится главный матч европейского сезона - финал Лиги чемпионов. В нем "Пари Сен-Жермен" встретится с "Баварией". Начало - в 22:00 по московскому времени.

Путь к финалу

В нынешнем сезоне, особенно во второй ее части, "Бавария" показывает феноменальные результаты: команда выиграла Бундеслигу и Кубок страны, вышла в финал Лиги чемпионов. В последних 20 матчах во всех турнирах мюнхенцы одержали 20 побед, забив аж 52 гола!

Если брать отдельно Лигу чемпионов, то в ней "Бавария" выиграла во всех десяти встречах. Выделить стоит два матча - выездной в группе против "Тоттенхэма" (7:2), и, безусловно, четвертьфинал с "Барселоной" (8:2).

Что касается парижан, то они, как и их сегодняшний соперник, не знают себе равных в своей стране. Команда Томаса Тухеля выиграла чемпионат и Кубок Франции, а также Кубок французской лиги. В Лиге чемпионов "ПСЖ" занял первое место в группе, в которой был рекордсмен по числу побед в турнире мадридский "Реал". В плей-офф Неймар и компания также выглядели уверенно, за исключением противостояния в 1/8. В первом матче этой стадии французы уступили на выезде дортмундской "Боруссии" (1:2), но добились нужного результата дома (2:0).

Немецкое противостояние

Нынешний финал - это еще и дуэль немецких тренеров. В отличие от рулевого "ПСЖ" Томаса Тухеля, у Ханса-Дитер Флика мало опыта самостоятельной работы. Он в свое время был в штабе наставника сборной Германии Йоахима Лева, но главным тренером стал только в "Баварии", сменив осенью прошлого года Нико Ковача.

Тухель же - один из самых известных специалистов Европы. Он успешно трудился в "Майнце", добился неплохих результатов с "Боруссией" (победа в Кубке Германии и выход в групповой этап Лиги чемпионов), после чего переехал в Париж. С "ПСЖ" Томас, по кличке "патологоанатом", завоевал уже шесть трофеев (две победы в чемпионате и Суперкубке страны, плюс по разу он выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги). К тому же Тухель вывел "ПСЖ" в первый в истории клуба финал Лиги чемпионов. Ранее ни Карло Анчеллоти, ни Унаи Эмери с Лораном Бланом достичь этой планки так и не удалось.

Цитаты

На предматчевой пресс-конференции тренеры обеих команд расхваливали друг друга. Но Тухель отметил важную деталь: у "Баварии" есть преимущество перед его футболистами в плане опыта игры в финалах. За последние десять лет мюнхенцы в четвертый раз добираются до решающей встречи Лиги чемпионов. В 2010 году они проиграли "Интеру", в 2012 дома "Челси", но год спустя одолели "Боруссию".

"Бавария" набрала потрясающий ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до титулов футболисты и опытные ребята. У них есть небольшое преимущество в том смысле, что они привыкли участвовать в финалах. Но это не станет ключевым фактором", - считает Тухель.

В свою очередь Флик отметил действия "ПСЖ" в обороне. По его мнению, в защите французы так же хороши, как и в атаке.

"Мы собираемся провести свой лучший матч. "ПСЖ" пропустил лишь пять мячей в Лиге чемпионов - меньше всех в турнире. Это означает, что их защитники работают так же хорошо, как и нападающие с Мбаппе и Неймаром. У нас есть план на игру. Надеюсь, мы сможем его реализовать", - подчеркнул Флик.

Интересные факты

- Ранее "Бавария" и "ПСЖ" провели между собой восемь встреч - все в групповой стадии Лиги чемпионов. Интересно, что ни в одной из них не было зафиксировано ничьей: в пяти играх победили парижане, в трех - мюнхенцы.

- Чтобы впервые в истории выйти в финал Лиги чемпионов, "ПСЖ" понадобилось 114 встреч - это новый рекорд. Прежнее достижение принадлежало лондонскому "Арсеналу" (90 матчей с 1971 по 2006 год).

- "ПСЖ" забивает в 34 матчах Лиги чемпионов подряд. Парижане повторили рекорд турнира, который установил "Реал" (с 2011 по 2014 год).

- "Бавария" единственная набрала максимальное количество очков на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В шести встречах мюнхенцы забили 24 гола - на один меньше, чем "ПСЖ", который установил рекорд результативности в сезоне 2017/18.

- Ханс-Дитер Флик или Томас Тухель станет четвертым немецким тренером-победителем Лиги чемпионов. Ранее главный еврокубок выигрывали Оттмар Хитцфельд (с "Боруссией" в 1997 году, с "Баварией" в 2001), Юпп Хайнкес (в 1998 году с "Реалом", в 2013 - с "Баварией") и Юрген Клопп (с "Ливерпулем" в 2019 году).

Мнение букмекеров

Эксперты отдают небольшое предпочтение в финале "Баварии". Ставки на победу немецкого клуба (основное время + дополнительное и возможная серия пенальти) принимаются с расчетом 1 к 2,6, а на парижан - 1 к 2.35.

Предварительные составы

"ПСЖ": Кейлор Навас, Тило Керер, Тьяго Силва, Преснель Кимпембе, Хуан Бернат, Андер Эррера, Маркиньос, Леандро Паредес, Анхель Ди Мария, Неймар, Килиан Мбаппе.

"Бавария": Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Дэвид Алаба, Жером Боатенг, Алфонсо Дэвис, Иван Перишич, Леон Горецка, Тьяго Алькантара, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Роберт Левандовски.

Где будем смотреть

23 августа, воскресенье

"Матч ТВ", "Матч! Футбол 1"

21.45. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Бавария" (Германия). Прямая трансляция.