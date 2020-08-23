В Гидрометцентре спрогнозировали первые заморозки

Если в центре европейской территории еще настоящее лето, то в некоторых регионах уже повеяло осенью и даже зимой. В Якутии и Магаданской области в ближайшие дни по ночам возможны заморозки.

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночные температуры в этих регионах опустятся до минус семи градусов. По словам синоптика, это не заморозки, а первые легкие морозы. Слово "заморозки" в этом случае уже не очень подходит, уточняет Вильфанд.

Первые холода придут в Оренбургскую область, которая находится на границе Урала и Поволжья. Там по ночам столбики термометров будут опускаться до минус двух градусов. Кроме того, по словам Вильфанда, заморозки до двух градусов придут также в Оренбургскую область.

Вместе с тем, по информации Гидрометцентра, летом этого года в Якутии стояла настоящая жара. Так, июнь 2020 года на севере Дальнего Востока, включающем север Якутии, стал самым теплым в истории метеонаблюдений. В июле средняя температура на севере Якутии тоже заметно превысила норму, но не стала рекордной.

Самая высокая температура летом была зафиксирована 20 июня в Верхоянске, расположенном к северу от Полярного круга, - плюс 38 градусов. Событие вызвало большой резонанс в мировых средствах массовой информации. Особенно впечатляюще рекорд выглядел в СМИ стран, где используется температурная шкала Фаренгейта - рекорд преодолел 100-градусную отметку (104 градуса по Фаренгейту)! Прежний рекорд лета в Верхоянске составлял 37,3 градуса и был отмечен 25 июля 1988 года.

В Москве следующая неделя ожидается вполне комфортной. В середине недели может немного похолодать и пойдут дожди. Но днем температура будет превышать 20 градусов, а вот ночи становятся уже по-осеннему прохладными.