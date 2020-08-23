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23.08.2020 09:51
Рубрика: В мире

TikTok оспорит в суде решение Белого дома по закрытию компании

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

TikTok будет оспаривать в суде меры по пресечению деятельности в США администрацией Трампа популярной китайской сети, которую Вашингтон обвиняет в угрозе национальной безопасности. "Несмотря на то, что мы категорически не согласны с опасениями американской администрации, в течение почти года мы добросовестно пытались найти конструктивное решение", - говорится в заявлении TikTok. В китайской компании уточнили, что у нее не нет другого выбора, кроме как оспаривать исполнительный приказ главы Белого дома через правовые механизмы.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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Приложение для установки TikTok скачали 175 миллионов раз в США и более миллиарда раз по всему миру. TikTok является одним из значимых иностранных конкурентов для американских социальных сетей, таких как YouTube и Facebook. В 2017 году ByteDance приобрела шанхайское видеоприложение Musical.ly за миллиард долларов. В следующем году она перезапустила его под названием TikTok. С его помощью можно создавать короткие видеоролики, в которых есть все: от уроков по окрашиванию волос до танцевальных номеров и шуток о повседневной жизни.

На фоне напряженности в отношениях между США И Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, Дональд Трамп шестого августа подписал распоряжение, дающее американцам 45 дней, чтобы прекратить вести дела с китайской материнской компанией ByteDance, которой принадлежит TikTok. Согласно документу, к концу сентября любые транзакции в США с ByteDance будут запрещены, если TikTok не купит американская компания.

Это решение, отмечает Guardian, фактически установило жесткий крайний срок для потенциальной продажи компании, которая обзавелась десятками миллионов, преимущественно в возрасте от 16 до 25 лет, пользователей в Соединенных Штатах. Эти меры, отмечают эксперты, кардинально противоречат пропагандируемому в Америке идеалу глобального открытого Интернета и могут побудить другие страны последовать их примеру, сообщает AFP. "Это действительно попытка фрагментировать интернет и глобальное информационное общество и блокировать Китай от глобальной информационной экономики", - заявил Милтон Мюллер, профессор Технологического института Джорджии и основатель "Проекта управления Интернетом".

Фото: AFP/Chris DELMAS
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Трамп утверждает, что TikTok якобы может быть использован Китаем для отслеживания местоположения федеральных американских служащих, составлять досье на пользователя и даже вести корпоративный шпионаж. Компания заявила, что никогда не предоставляла данные пользователей из США правительству Китая, а Пекин назвал репрессивные меры Трампа политическими. Как отмечают аналитики, эти меры в отношении китайского приложения, предприняты с прицелом на президентские выборы третьего ноября. Трамп, который по опросам отстает от своего соперника, демократа Джо Байдена, проводит активную кампанию, направляя электорату все более резкие антипекинские послания. Глава Белого дома все чаще занимает конфронтационную позицию в отношении Китая, бросая ему вызов в торговом, военном и экономическом отношении.

Microsoft и Oracle являются главными претендентами на покупку TikTok в США. В американских СМИ сообщается о том, что Oracle, председатель которой Ларри Эллисон собрал миллионы средств на предвыборную кампанию Трампа, взвешивает предложение на покупку операций TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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