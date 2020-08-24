ГАЗ продлил права на товарный знак "Чайка"

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", одна из структур холдинга "Группа ГАЗ", подала заявку на регистрацию товарного знака "Чайка", об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

Оснований предполагать отказ в регистрации исключительных прав на знак нет, поэтому можно с уверенностью утверждать, что на следующие десять лет он будет собственностью Горьковского автозавода.

Имя "Чайка" ГАЗ использовал для мелкосерийных лимузинов, выпускавшихся с 1959 по 1988 год. Производилось два поколения модели - ГАЗ-13 (до 1981 года) и ГАЗ-14 (с 1977 года, четыре года машины делали параллельно).

Интересно, что знак зарегистрирован в графике шильдика, использовавшегося на ГАЗ-14.

В 90-е годы ГАЗ потерял права на торговые имена "Чайка" и "Победа" - их тогда оформил на себя петербургский предприниматель Павел Андреев, однако в 2009 году после двух лет разбирательств Андреев добровольно вернул права на имена ГАЗу.

Слухи о возможном возвращении в гамму ГАЗа автомобилей "Чайка" ходили в конце 90-х и конце нулевых годов. В обоих случаях никаких реальных дел за слухами не последовало.