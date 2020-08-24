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24.08.2020 10:10
Рубрика: Российский автопром

ГАЗ продлил права на товарный знак "Чайка"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", одна из структур холдинга "Группа ГАЗ", подала заявку на регистрацию товарного знака "Чайка", об этом свидетельствует выгрузка из базы Роспатента.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Оснований предполагать отказ в регистрации исключительных прав на знак нет, поэтому можно с уверенностью утверждать, что на следующие десять лет он будет собственностью Горьковского автозавода.

Имя "Чайка" ГАЗ использовал для мелкосерийных лимузинов, выпускавшихся с 1959 по 1988 год. Производилось два поколения модели - ГАЗ-13 (до 1981 года) и ГАЗ-14 (с 1977 года, четыре года машины делали параллельно).

Интересно, что знак зарегистрирован в графике шильдика, использовавшегося на ГАЗ-14.

В 90-е годы ГАЗ потерял права на торговые имена "Чайка" и "Победа" - их тогда оформил на себя петербургский предприниматель Павел Андреев, однако в 2009 году после двух лет разбирательств Андреев добровольно вернул права на имена ГАЗу.

Слухи о возможном возвращении в гамму ГАЗа автомобилей "Чайка" ходили в конце 90-х и конце нулевых годов. В обоих случаях никаких реальных дел за слухами не последовало.

#ГАЗ