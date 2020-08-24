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24.08.2020 17:09
Рубрика: Общество

Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"

Текст: Наталия Ячменникова
Перевезенный из США в Россию космодром "Морской старт" будет восстановлен. Об этом на форуме "Армия-2020" рассказал вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, неделю назад он лично осмотрел пришвартованный рядом с Владивостоком плавучий космодром.
Фото: Виктор Катаев (ИТАР-ТАСС) Фото: Виктор Катаев (ИТАР-ТАСС)
Фото: Виктор Катаев (ИТАР-ТАСС)

"Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по "Морскому старту", по этому уникальному сооружению… Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", - сказал он.

Напомним, плавучий космодром "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. После банкротства и реорганизации в 2016 году проект "Морской старт" выкуплен российской компанией S7 Space.

Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey ("Одиссей") прибыла в порт 30 марта.

В регионах Общество Космос Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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