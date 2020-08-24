Россия восстановит плавучий космодром "Морской старт"

"Я буквально неделю назад вернулся из Владивостока, где лично походил по "Морскому старту", по этому уникальному сооружению… Нам было бы глупо не восстановить "Морской старт" и не пользоваться им. Все это технически возможно", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

"Предварительная сумма на восстановление "Морского старта" составляет где-то около 35 миллиардов рублей", - сказал он.

Напомним, плавучий космодром "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. Морская часть комплекса - это базирующиеся в Калифорнии плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми операциями. После банкротства и реорганизации в 2016 году проект "Морской старт" выкуплен российской компанией S7 Space.

Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey ("Одиссей") прибыла в порт 30 марта.