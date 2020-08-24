СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

Список открытых для путешествий стран в ближайшее время пополнится. Этот вопрос обсуждают специалисты. Россия предполагает возобновить авиасообщение с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем.

Предполагается, что этот вопрос обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба, которое состоится 25 августа. Свои предложения представят Росавиация и Роспотребнадзор, пишут "Известия" со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок.

Пандемия приостановила международное сообщение в России. Возобновили его вновь с первого августа. В списке открытых оказались Турция, Великобритания и Танзания. С седьмого августа Черногория объявила о том, что ждет на отдых российских туристов. С 15 августа к списку доступных направлений для путешествий россиян добавилась Швейцария.

Ранее эксперты назвали самые популярные у россиян международные направления осени. Выяснилось, что чаще всего билеты покупают в Черногорию и Турцию. Москва-Тиват, Москва-Стамбул и Москва-Анталья - в числе самых востребованных маршрутов для путешествий.