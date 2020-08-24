Власти опровергли новые данные о международных перелетах

Как известно, в конце марта текущего года в связи с пандемией коронавируса Российская Федерация практически полностью закрыла международное авиасообщение. До августа выполнялись лишь рейсы для доставки российских и зарубежных граждан на родину, а также единичные рейсы авиаперевозчика "Аэрофлот" в Лондон, Рим, Франкфурт и другие крупные города для лиц, у которых имеется вид на жительство.

С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы на курорты (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.

В СМИ также появилась информация, что 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией. Тем не менее, в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой заявляют, что "в настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами".