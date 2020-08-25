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25.08.2020 11:53
Рубрика: Общество

На МКС завершилась изоляция экипажа на российском сегменте

Текст: Наталия Ячменникова

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции на российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха на американском сегменте. Специалисты подтвердили герметичность всех проверяемых модулей станции. После открытия люков международный экипаж продолжит мониторинг уровня давления и атмосферы на МКС.

Фото: iStock
Российский космонавт рассказал об изоляции из-за утечки воздуха на МКС

"Центр управления полетами дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции. Процесс открытия люков займет около час", - цитирует РИА Новости представителя пресс-службы "Роскосмоса".

Напомним, на МКС проводились плановые работы по определению повышенной утечки воздуха относительно среднестатистической штатной за сутки. Работы на станции проводятся в плановом порядке и согласованы со всеми международными партнерами заранее, подчеркнули в "Роскосмосе".

Как ранее отметили в НАСА, утечка была зафиксирована еще в сентябре 2019 года, но ее темп чуть-чуть возрос в последнее время. По мнению некоторых специалистов, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди, изолировавшиеся на три дня в двух российских модулях из-за утечки воздуха, чувствуют себя хорошо.

Общество Космос

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