Новая Skoda Octavia для России: стали известны силовые агрегаты

Компания Skoda обнародовала список силовых агрегатов, с которыми будет доступно новое поколение Octavia на российском рынке. Премьера модели состоится в середине сентября.

Базовым двигателем для нового Skoda Octavia является "атмосферник" 1.6 MPI мощностью 110 л.с., который доступен в паре с 5-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонной автоматической трансмиссией. Турбированный 1.4 TSI с отдачей 150 л.с. предложат с механической "шестиступкой" и 8-скоростным "автоматом". Самый мощный мотор в гамме - 190-сильный 2.0 TSI - альтернатив не имеет, и ему положен только 7-ступенчатый "робот" DSG.

Актуальная генерация модели предложена с аналогичными двигателями, но вместо 8-ступенчатого "автомата" в паре с 1.4 TSI сейчас предлагают 6-диапазонную АКП. Цена на лифтбек стартует от 1 140 000 рублей, универсал можно купить за 1 985 000 рублей.

Производство Skoda Octavia для России налаживают на заводе в Нижнем Новгороде. Премьера лифтбека состоится 16 сентября 2020 года, у дилеров автомобили должны появиться в ноябре. Будут ли продавать универсал Octavia Combi, пока неизвестно.

Мировая премьера четвёртого поколения Skoda Octavia состоялась в ноябре 2019 года. На рынках стран Европы модель, кроме как с бензиновыми двигателями, предлагается с дизелями, гибридными силовыми установками (умеренный и подключаемый гибриды) и в битопливной модификации CNG.