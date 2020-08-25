Писателя Владислава Крапивина перевели из реанимации в обычную палату

Известного детского писателя Владислава Крапивина перевели в обычную палату после нескольких дней в реанимации. Об улучшении состояния литератора сообщила ТАСС его невестка, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

Напомним, ранее литератора госпитализировали с пневмонией. После выписки ему лучше не стало, и было принято решение вновь поместить его в больницу.

13 августа Крапивин перенес операцию на ноге, потом его ему становилось то лучше, то хуже. Врачи по результатам консилиума приняли решение сделать еще один дренаж и начать кормить пациента через зонд.

Накануне стало известно, что здоровье автора книг, любимых советскими и российскими подростками, вновь начало вызывать опасения, и медики перевели его в реанимацию. Сейчас, по словам его родственницы, состояние Владислава Петровича улучшилось.