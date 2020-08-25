Седан от Geely и Volvo подразнил Mercedes, BMW и полицейских

Geely Preface, похоже, готов перевернуть представление о китайских автомобилях.

Созданный на "тележке" и агрегатах Volvo, этот седан намерен готов поспорить за место на рынке с признанными лидерами сегмента премиальных легковушек - Mercedes-AMG C63, BMW M4 и Porsche Panamera.

По крайней мере, об этом говорит первый проморолик новинки, в котором Preface лихо состязается с вышеназванными конкурентами на горных извилистых трассах.

Автомобиль при этом ведет профессиональный гонщик - в полной экипировке. И очень правильно, что его лицо в рекламе не показано - все-таки обгонять через сплошную на коротких ровных отрезках серпантина нельзя, даже если очень хочется показать мощь нового китайского седана, способного бросить вызов лучшим из лучших. Кстати, о планах по выводу модели в Европу до сих пор не сообщалось. Но это решение будет вполне логичным, учитывая вселенские амбиции владельца бренда Ли Шуфу.

Напомним, Geely Preface имеет размеры 4785 x 1869 x 1469 мм при колесной базе 2800 мм. Он построен на модульной архитектуре CMA, разработанной совместно с Volvo. На ней поставлен, в частности, кроссовер XC40 шведской марки. Под капотом - 2-литровый двигатель Drive-E, выдающий 190 л.с. Скорее всего он сочетается с 8-диапазонным "автоматом", но это пока не подтверждено.

Кстати, как ранее писала "РГ", соперничать Preface придется все же не с Mercedes, BMW и Porsche, а скорее с Volkswagen Passat, Hyundai Sonata и Kia K5. И шансы на успех в этом противостоянии явно имеются, причем для этого правила дорожного движения нарушать не придется.

Напомним, в России Geely предлагает только кроссоверы - Atlas, Coolray и Engrand X7, а также хэтчбеки GS. До конца года на нашем рынке появится купеобразный SUV Geely Tugella (FY11), который даст представление о том, насколько удачно китайцы смогли использовать платформу CMA.