"Глобальная энергия" объявит своих лауреатов на церемонии в Калуге

Имена лауреатов "энергетического Нобеля" - международной премии "Глобальная энергия" - в этом году не объявили, как было прежде, в апреле-мае, а назовут только 8 сентября. И не в Москве или Санкт-Петербурге, а в Калуге.

Премия "Глобальная энергия" учреждена в России и вручается с 2003 года. Фото: Ассоциация "Глобальная энергия".

С чем это связано и как будет организована нынешняя церемония, разъяснили в ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия", которую с февраля 2020 года возглавляет в качестве президента Сергей Брилев, заместитель генерального директора телеканала "Россия" по специальным информационным проектам, ведущий программы "Вести в субботу".

Как следует из официального сообщения, место выбрано не случайно. В последнее время компании-члены ассоциации "Глобальная энергия" запустили в Центральной России несколько новых проектов, а Калужская область - регион, где зародилась и проявила себя "глобальная энергия мысли": в одном случае это освоение космоса, в другом - освоение энергии атома.

Решено, что заседание Международного комитета премии "Глобальная энергия", на котором будут определены лауреаты 2020 года, пройдет 7 сентября в закрытом онлайн-режиме. А имена обнародуют на следующий день, во вторник, 8 сентября, на площадке Государственного музея космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге.

В церемонии примут участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилёв. По видеосвязи также присоединится председатель Международного комитета, лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг. Там же состоится пресс-конференция с участием первых лиц Министерства энергетики России, Мирового энергетического совета (МИРЭС) и учредителей премии - ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС".

"Российская газета" уже сообщала, что в этом году география сбора заявок серьезно расширилась: всего было выдвинуто 78 ученых из 20 стран. Для сравнения: в 2019 году в номинационном цикле "Глобальной энергии" принимали участие 39 ученых из 12 стран. Представления на премию поступили примерно в одинаковых количествах: в номинацию "Нетрадиционная энергетика" - 29, "Традиционная энергетика" - 27, "Новые способы применения энергии" - 22.

Из 78 кандидатов международные эксперты составили шорт-лист, куда включили 15 претендентов на победу. Это ведущие ученые из Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, КНР, США и Японии. На каждую из номинаций претендуют по пять ученых.

Один из номинантов - выдающийся итальянский ученый Карло Руббия - в беседе с Сергеем Брилевым дал свой, нестандартный прогноз развития мировой энергетики в канун XI Тюменского нефтегазового форума, который состоится 22-24 сентября 2020 года.

Официально

Шорт-лист "Глобальная энергия-2020"

"Традиционная энергетика"

• Ричард Джей Голдштейн (США) - "Теплоэнергетика". За большие достижения в оптических системах измерения скорости и температуры жидкости, разработку систем охлаждения, широко используемых высокоэффективных газовых турбинах, а также новые и важные измерения в области тепловой конвекции и лидирующую роль в инженерном сообществе.

• Демин Ван (Китай) - "Разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов". За изобретение комплекса ведущих мировых технологий добычи и испытаний, представленных "методом Songliao", "эксцентричным расположением труб" и "ограничением тока при гидроразрыве пласта".

• Карло Руббиа (Италия) - "Ядерная энергетика". За общий вклад в энергетику и устойчивое развитие всего мира.

• Чжао Ян Дун (Австралия) - "Электроэнергетика". За выдающийся вклад в эксплуатацию, управление и кибербезопасность умных электросетей.

• Цзинь Лян Хэ (Китай) - "Электроэнергетика". За фундаментальные исследования и разработку передовых технологий передачи электроэнергии.

"Нетрадиционная энергетика"

• Пэйдун Ян (США) - "Возобновляемые источники энергии." За разработку беспрецедентных полупроводниковых био-гибридных систем искусственного фотосинтеза.

• Адольф Гётцбергер (Германия) - "Возобновляемые источники энергии". За выдающиеся достижения в области возобновляемых источников энергии и основание крупнейшего европейского научно-исследовательского института солнечной энергии.

• Джей Кислинг (США) - "Биоэнергетика". За разработку простого и сравнительно недорогостоящего микробного синтеза для использования в развивающихся странах.

• Пётр Зеленай (США) - "Топливные элементы и водородная энергетика". За новаторский вклад в фундаментальные исследования, разработку технологий и коммерческое производство катализаторов и устройств для топливных элементов.

• Масахиро Ватанабе (Япония) - "Топливные элементы и водородная энергетика". За предложение нескольких новых концепций катализаторов из биметаллических сплавов, которые в настоящее время используются в серийно выпускаемых системах когенерации и транспортных средствах.

"Новые способы применения энергии"

• Эли Яблонович (США) - "Эффективное использование энергии". За фундаментальный вклад в области фотовольтаики, полупроводниковых лазеров и фотоники, а также за их использование в технологиях эффективного использования солнечной энергии и телекоммуникации.

• Николаос Хатциаргириу (Греция) - "Эффективное использование энергии". За выдающийся и устойчивый вклад в эксплуатацию и управление микросетями.

• Синьгуо Юй (Австралия) - "Эффективное использование энергии". За выдающийся доказанный вклад в новые способы применения энергии в киберфизической среде.

• Эндрю Брюс Холмс (Австралия) - "Новые материалы, применяемые в энергетике". За лидерство в области синтеза органических электронных материалов и применения устройств для энергосберегающих органических и полимерных светоизлучающих диодов и тонкопленочных солнечных батарей.

• Хенрик Лунд (Дания) - "Эффективное использование энергии". За создание передового проекта для анализа энергетических систем EnergyPLAN, который представляет собой бесплатное программное обеспечение, используемое во всем мире и составившее основу более 100 рецензируемых журнальных статей по всему миру.