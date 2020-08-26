Почти двадцать лет назад закрылся единственный в регионе гармонный цех, выпускавший саратовские гармошки с колокольчиками. В тот момент казалось, что профессия умирает. К счастью, этого не случилось. Кто делает саратовские гармошки сейчас, выяснял корреспондент "РГ".

Сначала Олег Аристархов научился играть на саратовской гармошке, а уже потом занялся их производством Фото: Андрей Куликов/РГ

Сыграй -ка, дядя

Гармошки, баяны, аккордеоны в этом помещении повсюду: на столах, стульях, в шкафах, на полу, на антресолях. Тут же инструменты для производства гармоней: от современных китайских станков до специальных старинных, доставшихся Олегу Аристархову еще от прежних мастеров.

...Первую гармошку Олегу Аристархову родители подарили в детстве, когда ему было лет пять. Дядя по матери, Владимир Урюпин - талантливый виртуоз-гармонист.

- Когда первый раз услышал, как дядя Володя играл на гармони, я был заворожен, и решил, что сам научусь играть, - вспоминает Аристархов.

На всю жизнь осталось детское воспоминание, как он заходит в комнату, а там на столе - гармонь. Это была тульская четырехрегистровая гармошка - родительский подарок.

Когда уходил в армию, отдал свою первую гармонь друзьям, которые ее, увы, потеряли. Следующий инструмент, осуществив давнюю мечту, купил себе только спустя почти два десятка лет. В Саратове у гармонистов традиционное место сбора - Детский парк, летом на свежем воздухе, зимой в библиотеке. Аристархов ходил туда постоянно пять-шесть лет, не пропускал ни одного воскресенья.

- Очень быстро научился играть на гармони, освоил многие народные песни: русские, украинские, иногда слов не знаю, но мелодию-то выучил, - говорит мастер. - Как-то меня не устроил один голос гармошки, разобрал, чтобы посмотреть, и, ох, наверное, зря я это сделал, потому что потом пошло-поехало, - продолжает он.

Сначала ремонтировал гармошки для себя, чтобы на них играть, потом через Интернет завязалась переписка с гармонистами со всей страны, появились клиенты. У Олега хороший музыкальный слух, и ему стали присылать гармошки для настройки.

Секреты мастеров

- Какими рабочими специальностями должен владеть гармонный мастер? - спрашиваю у Аристархова.

- Давайте посчитаем: работа с металлом, с тканью, с деревом, с кожей. Вот машинка швейная стоит, ремешки сшивать. Изготовление мехов - это вообще отдельная профессия, в которую несколько специальностей входят, - рассказывает мастер.

Производителям гармошек необходимы заказы на музыкальные инструменты от государства

Конечно, сердце гармошки - это "голоса", чаще всего они стальные, вставляются в планки из латуни. Мастер должен виртуозно, "до волоса" обточить и подогнать к планке металлический язычок, который колеблется в струе воздуха и дает гармошке неповторимый голос.

На хороших гармонях на планках еще выполняется и гравировка, это не только показатель класса мастера, в процессе гравировки металл подвергается ковке, становится плотнее, в результате у гармошки меняется тембр, она начинает звучать звонче.

По словам Аристархова, в мастерской у него работа организована артелью, как трудились в старину. Работу над одной гармошкой на 80 процентов выполняет один человек. И прежде ценились не цеховые гармошки, а как раз такие, сделанные одним мастером. Только на такой гармошке он мог поставить свое клеймо. На изготовление мастеровой гармони может уйти от полугода до года, при этом от трех месяцев до полугода занимает работа над голосами. Понятно, что и цены на такие гармони соответствующие . В то же время десятикнопочную трехголосую гармошку для начинающего гармониста здесь можно купить за 35 тысяч рублей.

За прошедшее время Аристархову приходилось реставрировать гармошки самых известных мастеров.

- У Михаила Карелина (он делал музыкальные инструменты для аккомпаниатора знаменитой Лидии Руслановой - Прим. ред.) гармони какие-то волшебные, звучание у них солнечное, ненавязчивое, видно, что сами инструменты сделаны с любовью. А его предка, легендарного мастера Николая Карелина современники прозвали "Саратовским Страдивари", - рассказывает Аристархов.

Из своих инструментов мастер выделяет две гармошки, сделанные для музыкантов из поселка Комсомольского в Калмыкии. Работал над ними полтора года.

- Планировалось, что этим летом привезут их к нам в Саратов, но из-за карантина поездка была отложена, а мне хотелось послушать, как они одновременно звучат. Я ведь их вместе еще не слышал, сделал одну гармошку - отправил, потом стал делать вторую, - объясняет Олег Викторович.

Срок жизни мастеровой гармошки 100, а то и все 200 лет, при нормальном хранении в специальном саквояже и без перепадов температуры.

- В старых гармошках деку делали из липы, бывает, от времени ее ведет, она коробится, трескается, поэтому сейчас мы используем другое дерево, какое - не скажу, пусть это будет секрет мастера, - улыбается Олег Аристархов.

Со сцены к станку

Евгений Яркин, руководитель ансамбля "Родник", лауреат всероссийских музыкальных конкурсов, один из немногих оставшихся сейчас виртуозов игры на саратовской гармошке, и одновременно сам гармонный мастер.

Как вспоминает Евгений Евгеньевич, после закрытия гармонного цеха в Саратове, судьбой гармошки озаботились и музыканты, и общественность. В результате в профессиональном училище № 16 набрали группу для обучения в гармонные мастера. Яркина руководитель этой группы Виктор Баксаляр, ученик известного гармонного мастера Андрея Комарова, пригласил для обучения студентов игре на гармошке. Из 15 учеников семь закончили курс, получили сертификаты и сделали каждый по гармошке. Сам Евгений Яркин, как он говорит, тоже "воспользовался моментом", и сделал свою первую четырехголосную гармошку.

- На этом финансирование схлопнулось, и мы разошлись по своим квартирам. У меня своих гармошек 30 штук, начинал я с них, приводил в порядок. А теперь уже не знаю, кто я - гармонист или гармонный мастер. Меня и это кормит, и то кормит, и это удовольствие приносит, и от этого удовольствие получаю, - рассуждает Евгений Яркин.

Гармонь, живи!

...Мастерская Аристархова находится в том же квартале Саратова, где располагался тот самый гармонный цех, закрытый еще в начале 2000-х годов. Можно увидеть в этом символическое совпадение.

По словам Олега, единственная помощь, которая нужна сейчас производителям гармошек от государства, это заказы на музыкальные инструменты. Как раз с этим большие проблемы: саратовскую гармошку сначала включили в федеральную программу, а потом ... выбросили оттуда.

Аристархову сведущие люди уже советовали переходить на другие музыкальные инструменты. Вот, мол, предприятие в Воронежской области не справляется с выпуском аккордеонов, подключайтесь.

- Может это и хороший был бы бизнес-проект, но как же я брошу саратовскую гармошку, я ведь патриот, - говорит Аристархов.

Мастер не считает, что гармонь умирает. Говорит, наоборот, лет восемь назад интерес к ней вырос. Хотя понятно, что времена, когда на гармошке играли в каждом дворе, уже не вернутся.

Из архива

Дотошные краеведы раскопали возможно первое упоминание про саратовскую гармонику. Как написала в 1866 году одна из местных газет, пассажиры парохода, проходившего мимо Саратова, попросили капитана подойти ближе к берегу, чтобы послушать новую гармошку с колокольцами. От самой распространенной в нашей стране гармошки "хромки" саратовская гармонь, помимо колокольчиков, отличается венским строем: на одной клавише две ноты, которые играются на нажим и разжим.

Комментарий

Олег Аристархов:

- Наша гармошка похожа на немецкую, только планки перевернуты. У нас на разжим начинается игра, а у них на сжим, надо сдвинуть мех, потом играть. А ведь это и в жизни так, не зря же говорят о немецкой предусмотрительности, они свои действия продумывают на шаг вперед. А у нас сделано, чтобы не думать, по-русски, взял гармошку, потянул меха и играешь, у нас удобнее.

Прямая речь

Евгений Яркин, руководитель ансамбля "Родник":

- Молодежь гармошкой не интересуется, она привыкла к африканским ритмам, воспитывают из нее Иванов, не помнящих родства.

Я сам живу по принципу: делай, что должно и будь что будет. После меня что-то останется, у меня 30 гармонистов. В прошлом году ездили в Москву на фестиваль "Гармоника - душа России", стали лауреатами и выступали в финале.

Своих учеников я начинаю обучать игре на "хромке" не раньше, чем в 14-15 лет, иначе они саратовскую гармошку бросят, потому что на ней трудно играть.

Раньше в нашем городе при каждом заводе и при каждом доме культуры были ансамбли саратовских гармошек. Я со своим ансамблем объездил весь мир, от Европы до Японии, и от Норвегии до Африки. А сейчас в Саратове остался ансамбль практически один, еще немного, и некому будет на саратовских гармошках играть.

У меня есть ученик Сергей Шевченко, очень хорошо играет, через несколько лет меня догонит. Он настоящий популяризатор саратовской гармошки, идет в народ и играет: на набережной, на проспекте Кирова.

Но все равно, еще лет 20-30 - и все кончится. Вам сколько лет? Ну, значит, мы с вами до похорон саратовской гармошки не доживем.