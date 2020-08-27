Месси позвал Неймара в "Манчестер Сити"

По данным ESPN, Месси пригласил бразильца присоединиться к нему в новом клубе.

Месси и Неймар выступали вместе в каталонском клубе с 2013 по 2017 годы, после чего бразилец перебрался во французский "ПСЖ".

Ранее стало известно о намерении Месси покинуть "Барселону" после того, как у руля команды встал Рональд Куман. Аргентинец обиделся на решение голландца убрать из команды Луиса Суареса. Месси намерен уйти из клуба в статусе свободного агента. Однако каталонцы уже заявляли, что отпустят его в другой клуб за 700 миллионов евро.

"Манчестер Сити" выразил желание купить игрока и готов заплатить 150 млн евро. Сообщается, что Месси уже общался с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.