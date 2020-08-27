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27.08.2020 14:13
Рубрика: Спорт

Месси позвал Неймара в "Манчестер Сити"

Текст: Максим Домчев
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пообщался с бразильским форвардом Неймаром и рассказал ему о том, что намерен в скором времени перейти в "Манчестер Сити".

По данным ESPN, Месси пригласил бразильца присоединиться к нему в новом клубе.

Фото: EPA
Месси не собирается возвращаться к тренировкам в "Барселоне"

Месси и Неймар выступали вместе в каталонском клубе с 2013 по 2017 годы, после чего бразилец перебрался во французский "ПСЖ".

Ранее стало известно о намерении Месси покинуть "Барселону" после того, как у руля команды встал Рональд Куман. Аргентинец обиделся на решение голландца убрать из команды Луиса Суареса. Месси намерен уйти из клуба в статусе свободного агента. Однако каталонцы уже заявляли, что отпустят его в другой клуб за 700 миллионов евро.

"Манчестер Сити" выразил желание купить игрока и готов заплатить 150 млн евро. Сообщается, что Месси уже общался с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

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