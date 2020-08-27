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Режиссер "Лары Крофт" снимет скандинавское кайдзю "Тролль"

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    27.08.2020, 12:27
Текст:   Олег Усков

Пока всё звучит просто замечательно: Роар Утхауг, постановщик относительно неплохо принятого приквела-перезапуска Tomb Raider 2018-го, займется фэнтезийным монстр-муви для вездесущего Netflix.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает THR, лента, берущая за базис скандинавскую мифологию, называется "Тролль" (Troll).

Сюжет там такой: после заточения, продолжавшегося тысячу лет, в горах Норвегии просыпается ото сна гигантский титульный монстр. Причем в крайне скверном настроении просыпается. Поэтому, что твоя Годзилла, начинает все вокруг разуплотнять. Грозно двигаясь по направлению столицы страны - к Осло.

Как пояснил режиссер, идею картины он вынашивает уже двадцать лет. И вот теперь наконец-то - спасибо Netflix! - ее можно будет хорошенько реализовать.

Фото: kinopoisk.ru
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"Это действительно мечта. Не могу дождаться, чтобы выпустить норвежского монстра в мир", - радостно прокомментировал Утхауг.

По актерскому составу информации еще нет.

Премьера "Тролля" обещана на 2022 год. Точная дата станет известна позднее.

Сиквел ребута "Лары Крофт" тем временем анонсирован на 2021-й. Режиссер - Бен "Перестрелка" Уитли!

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