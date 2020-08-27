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Вышел фильм о съемках "Довода"

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    27.08.2020, 14:30
Текст:   Айгуль Бакирова

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала 10-минутное видео, которое приоткрывает завесу над закулисьем "Довода" - одного из самых долгожданных фильмов года.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В коротком видео создатель фильма Кристофер Нолан и его команда рассказывают о невероятной подготовительной работе, постановочных трюках, визуальных эффектах и эпических масштабах съемок.

Как следует из откровений Нолана, он избегал использования зеленого экрана и технологий CGI, что подтверждают и кадры с площадки, поражающие масштабами съемок, разнообразием локаций, количеством задействованной техники и численностью вовлеченного в процесс персонала.

"Наш метод визуальных эффектов заключается в том, чтобы обойтись без них", - говорит в фильме художник-постановщик Нэйтан Краули.

Фото: kinopoisk.ru
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Создатели "Довода" снимали в семи странах мира, среди которых Индия, Дания, Эстония, Италия, Норвегия, Великобритания и США, перекрывали 8 километров автострады, потратили восемь недель на съемки автомобильной погони и организовали реальное столкновение "Боинга-747" с самолетным ангаром.

Несмотря на все ещё сохраняющийся высокий риск заражения, с просмотром данного видео появляется более осознанное понимание того, почему Нолан так упорно настаивал на просмотре "Довода" именно в кинотеатрах.

Ранее вышел финальный трехминутный трейлер фильма.

Долгожданная премьера состоится в России 3 сентября.

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