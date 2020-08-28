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28.08.2020 15:30
Рубрика: Легковые авто

В пригороде Берлина появится квартал без машин

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Горожане устали от автомобилей, заполонивших все вокруг, поэтому все чаще новые жилые комплексы проектируются по принципу "двор без машин", в том числе и у нас.

Фото: Пресс-служба Hongqi.
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В Германии пошли чуть дальше, и собираются построить целый квартал, въезд в который на автомобиле будет запрещен.

Жилой комплекс, получивший имя Buckower Felder, будет построен в южном пригороде Берлина. На поле площадью 16 гектаров разместятся дома высотой 3-5 этажей, в общей сложности там будет около 900 квартир. Проект задуман как максимально экологичный: обещана система теплоснабжения без выброса углекислого газа, энергоэффективные здания, много зелени и так далее.

Интересно также, что квартал строится муниципальной жилищной компанией. Не менее половины квартир там будет принадлежать государству и сдаваться по льготным расценкам пенсионерам и беженцам: арендная плата составит всего 6,5 евро за квадратный метр.

Строительство Buckower Felder начнется в следующем году, а первые жители должны заселиться в свои квартиры в 2023-м.