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30.08.2020 01:33
Рубрика: Авто

Более 30 тысяч автомобилей проехало по трассе "Таврида" за сутки после открытия

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", главной транспортной артерии Крыма, проехало более 30 тысяч автомобилей. Такие данные в субботу сообщили в Министерстве транспорта России.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Уточняется, что половина этого потока прошла в обход Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении. Такие данные удалось получить благодаря счетчику движения транспорта, пишет ТАСС. До запуска движения по четырем полосам "Тавриды" весь этот транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая его дорожную сеть. Теперь же автомобилисты, которые едут в Севастополь и Бахчисарайский район, могут значительно сократить время в пути.

Напомним, 27 августа президент РФ Владимир Путин открыл движение на построенных участках трассы "Таврида". Глава государства лично проехал по новой автодороге за рулем президентского Aurus, а перед этим он облетел трассу на вертолете.

Четырехполосная автодорога "Таврида" будет полностью готова к концу 2023 года. Проект предусматривает 95 мостов и путепроводов, 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами.

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