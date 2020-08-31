В Керчи подъезд поврежденной взрывом многоэтажки признали аварийным

Новости

Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну 15:59
В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова 15:51
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
Памфилова: Онлайн-голосование позволит отказаться от досрочного 15:37
Дзюба рассказал о разговоре с Соболевым 15:36
Гус Тиль будет восстанавливаться после травмы в течение трех недель 15:24
Умерла сестра-близнец и дублерша "Сары Коннор" из "Терминатора" 15:22
Найденный в лесу Подмосковья мальчик получил травмы, упав с электрички 15:17
Исследование: 84% учителей встречают 1 сентября с оптимизмом 15:15
Британцы выбрали лучшего детектива всех времен 15:10
Московское "Динамо" сыграет с грузинским "Локомотивом" в Лиге Европы 15:08
Болельщики "Локомотива" напали на поклонников "Зенита" в московском кафе 15:00
Джонни Депп подал против Эмбер Херд новый многомиллионный иск 14:50
Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех" 14:46
Уральца осудили за нападение после просьбы убирать за собакой 14:44
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем" 14:39
"Малиновое тепло" придет в несколько регионов России 14:29
В Арктике образовался новый пролив 14:28
Лукашенко предложил создать не завязанную на него систему 14:28
Путин рассказал о своей работе на стройке в Коми 14:25
2020 год войдет в пятерку самых жарких лет на планете 14:19
Президенты России и Киргизии обсудили борьбу с пандемией 14:16
Названы места Москвы, где больше всего клещей 14:04
Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Что ждет школьников: Как изменится ЕГЭ и будут ли прививать детей от COVID-19
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
31.08.2020 15:56
Рубрика: Происшествия

В Керчи подъезд поврежденной взрывом многоэтажки признали аварийным

Текст: Алексей Вакуленко

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС администрации Керчи признала аварийным и ограниченным для проживания третий подъезд многоквартирного жилого дома на улице Кирова, 93, в котором 26 августа произошли взрыв и пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Бороздин.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Скончалась пострадавшая при взрыве в многоэтажке Керчи женщина

По его словам, также аварийными члены комиссии признали верхние этажи второго подъезда соседнего дома № 95. Соответствующие выводы они сделали с учетом результатов обследования технического состояния строительных конструкций дома № 93, который провели специалисты Федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Минстроя РФ.

- По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме, - отметил Бороздин.

В связи с этим он сообщил, что ресурсоснабжающие организации подключили подъезды к электро- и водоснабжению и сегодня их жильцы смогут вернуться домой.

Напомним, вечером 26 августа на кухне 2-комнатной квартиры на девятом этаже 10-этажного дома по улице Кирова, 93, после взрыва на уровне двух последних этажей произошел пожар. Частично обрушены перекрытия. Для мониторинга их технического состояния в Керчь доставили аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".

В результате происшествия ожоги более 60 процентов тела получила 51-летняя жительница дома, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала взрыв и пожар в многоэтажке чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Глава Минздрава назвал сроки начала поставок вакцины от коронавируса
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
ФСБ задержала финансистов террористов в пяти регионах России
"Газпром" подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств