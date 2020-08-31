В Керчи подъезд поврежденной взрывом многоэтажки признали аварийным

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС администрации Керчи признала аварийным и ограниченным для проживания третий подъезд многоквартирного жилого дома на улице Кирова, 93, в котором 26 августа произошли взрыв и пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Бороздин.

По его словам, также аварийными члены комиссии признали верхние этажи второго подъезда соседнего дома № 95. Соответствующие выводы они сделали с учетом результатов обследования технического состояния строительных конструкций дома № 93, который провели специалисты Федерального автономного учреждения "РосКапСтрой" Минстроя РФ.

- По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме, - отметил Бороздин.

В связи с этим он сообщил, что ресурсоснабжающие организации подключили подъезды к электро- и водоснабжению и сегодня их жильцы смогут вернуться домой.

Напомним, вечером 26 августа на кухне 2-комнатной квартиры на девятом этаже 10-этажного дома по улице Кирова, 93, после взрыва на уровне двух последних этажей произошел пожар. Частично обрушены перекрытия. Для мониторинга их технического состояния в Керчь доставили аппаратно-программный мобильный диагностический комплекс "Стрела-П".

В результате происшествия ожоги более 60 процентов тела получила 51-летняя жительница дома, которая позже от полученных травм скончалась в больнице.

Комиссия по ЧС администрации Керчи признала взрыв и пожар в многоэтажке чрезвычайной ситуацией техногенного характера муниципального уровня.