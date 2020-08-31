На Южном Урале не нашли построенных в прошлом году ФАПов

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве ФАПов в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Претензии вновь адресованы неустановленным должностным лицам областного казенного учреждения "Челябоблинвестстрой", сообщили в понедельник в надзорном ведомстве региона.

Как выяснилось, построенные в прошлом году фельдшерско-акушерские пункты в четырех населенных пунктах Челябинской области появились только на бумаге.

- Неустановленными лицами Областного государственного казенного учреждения "Челябоблинвестстрой" приняты и оплачены фактически невыполненные строительно-монтажные работы по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в селах Синеглазово, Лысково, поселках Могутовский и Новобуранное, - сообщила представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева. - В результате бюджету Челябинской области причинен ущерб на общую сумму свыше 4,1 миллиона рублей.

Действия должностных лиц казенного учреждения квалифицированы по статье о халатности, предусматривающей наказание от штрафа на сумму до 120 тысяч рублей до трех месяцев ареста.

Между тем это далеко не первый скандал, связанный с деятельностью ОГКУ "Челябоблинвестстрой" как официального заказчика строительства знаковых для региона объектов. Учреждение уже фигурирует в уголовных делах о миллионных хищениях при строительстве челябинского Конгресс-холла, шорт-трека в ледовом дворце "Уральская молния" и вспомогательного здания театра оперы и балета имени Глинки.

По данным прокуратуры, только на строительстве этих объектов должностными лицами казенного учреждения допущены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости, фактически невыполненных и необоснованно принятых работ на сумму свыше 300 миллионов рублей.