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31.08.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

Российский электрокар Zetta: первые официальные фото

Текст: Валерий Карташов

Компания Zetta распространила первые официальные фотографии предсерийного образца электромобиля City Modul 1.

Фото: iStock
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От прототипа предсерийная Zetta отличается наличием форсунок омывателя на капоте, зарядного разъёма, светоотражателей и ручки на задней двери. Также имеются колёсные диски нового дизайна и отсутствует декоративный молдинг сбоку.

Серийное производство компактного трёхдверного электромобиля начнётся в конце текущего года на собственном заводе Zetta в Тольятти.

Для City Modul 1 планируется три версии: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тысяч рублей), переднеприводная с увеличенной ёмкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тысяч рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тысяч рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Ранее "РГ" сообщала о том, что компания может разработать электрическое купе. Кроме этого, Zetta готова выпускать грузовой вариант и модификацию для людей с ограниченными возможностями.