АвтоВАЗ начал поставки еще одной Lada на украинский ЗАЗ

В середине августа 2020 года АвтоВАЗ возобновил поставки машинокомплектов на Запорожский автозавод моделей Lada Xray и Largus.

Российская компания также начала отгрузку кузовов, шасси и двигателей автомобилей семейства Lada Granta.

Как пишет AvtoVAZ News, в августе текущего года на украинский ЗАЗ было отправлено 40 машинокомплектов. Планируется, что в сентябре АвтоВАЗ отгрузит 60 машинокомплектов.

В марте этого года сообщалось о том, что товарные автомобили Lada, собранные на ЗАЗе, поступили к местным дилерам российской марки.

В данный момент Запорожский автомобильный завод проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault Group Eurasia.