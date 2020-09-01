Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
01.09.2020 18:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ начал поставки еще одной Lada на украинский ЗАЗ

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В середине августа 2020 года АвтоВАЗ возобновил поставки машинокомплектов на Запорожский автозавод моделей Lada Xray и Largus.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Пять главных "фишек" советского автопрома

Российская компания также начала отгрузку кузовов, шасси и двигателей автомобилей семейства Lada Granta.

Как пишет AvtoVAZ News, в августе текущего года на украинский ЗАЗ было отправлено 40 машинокомплектов. Планируется, что в сентябре АвтоВАЗ отгрузит 60 машинокомплектов.

В марте этого года сообщалось о том, что товарные автомобили Lada, собранные на ЗАЗе, поступили к местным дилерам российской марки.

В данный момент Запорожский автомобильный завод проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault Group Eurasia.

#Lada