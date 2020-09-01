Стало известно, сколько россиян ездят на работу в другой регион

За работой в другой регион готовы поехать менее трех миллионов россиян из 71 миллиона трудящихся. "Среднероссийский уровень трудовой миграции незначителен, он составляет 4,1% от общей численности занятого населения, - подсчитала для "РГ" эксперт ВНИИ Труда, доктор экономических наук Ольга Забелина. - По данным Росстата за 2019 год, 315,8 тыс. человек поменяли место жительства в связи с работой. При этом причины переезда могут быть связаны не только с проблемами занятости в родном регионе, но и с более выгодным предложением работы или переводом сотрудников в связи с переездом организации в другой регион".

Между тем, по предложению главы Минтруда Антона Котякова, которое поддержали представители и профсоюзов, и работодателей, а также руководители фракции "Единой России" в Госдуме, теперь службы занятости будут предлагать безработным вакансии не только в том регионе, где живет человек, но и в других. За счет такого найма планируется обеспечить работниками большие инфраструктурные проекты. Другой вариант - удаленная работа у иногороднего работодателя.

Всего в России сегодня 4,7 млн безработных подсчитал Росстат. Из них программами временной занятости охвачены 80 тысяч человек, еще 110 тысяч безработных этой осенью пройдут обучение по программам Worldskills для освоения новых востребованных специальностей.

"Более широкое распространение в регионах получила так называемая маятниковая трудовая миграция - с периодическим возвращением работников из региона работы к месту постоянного проживания, - продолжает Ольга Забелина. - По данным Росстата, численность работавших за пределами своего региона возросла с 1,9 млн человек в 2011 году до 2,9 млн человек в 2019 году. Среди них 37% ежедневно возвращаются домой, около 29% возвращаются реже 1 раза в месяц".

Абсолютные лидеры по маятниковой миграции - жители Подмосковья и Ленобласти - 20,2% и 18,3% занятого населения ездят трудиться в другой регион, чаще всего - в Москву и Петербург. Однако есть и другие субъекты Федерации, откуда работники часто отправляются на заработки в иные места: Адыгея (16,4%), Чувашия (13,8%), Калмыкия (12,9%), Марий Эл (12,7%) и другие.

Среди тех, кто ездит работать далеко от дома, много строителей (644 тыс. человек или 22% от всех трудяг-путешественников), работников отраслей транспорта и хранения (302 тыс. человек или 13,1%), торговли (302 тыс. человек или 10,3%), добычи полезных ископаемых (279 тыс. человек или 9,5%), работников обрабатывающей промышленности (261 тыс. человек или 8,9%), перечисляет Ольга Забелина. Как показали исследования, большинство трудовых мигрантов не состоят в браке. При наличии семьи и детей потенциал трудовой мобильности заметно снижается.

При этом Ольга Забелина оценивает переезд на новое место жительство хорошей альтернативой вахтовой работе в другом регионе. Правда, пока таких вакансий не слишком много.

"К настоящему моменту в 19 субъектах России, включенных в приоритетный перечень, с поддержкой переезда доступно более 200 рабочих мест, представленных на портале "Работа в России", - рассказали ранее в Минтруде. - Также получить информацию об имеющихся вакансиях можно в региональных центрах занятости. Наибольшая зарплата в 208 тыс. рублей предлагается для командира воздушного судна на Чукотке. Привлечение квалифицированных специалистов осуществляется только из регионов, не участвующих в программе".

Соискателям этих вакансий помогут с жильем - предоставят арендное или купят собственное, в разных регионах по-разному, оплатят билеты для всей семьи, окажут всякое другое содействие. Как рассказали в Минтруде, размер бюджетной поддержки в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов, реализуемой в России, составляет от 225 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от региона. Государство берет на себя 80% затрат, связанных с переездом работника на новое место, оставшиеся 20% добавляет работодатель. Отправиться работать можно только в 19 регионов, где сложился дефицит квалифицированных кадров. Среди них есть северные или дальние субъекты Федерации - Чукотка, Магаданская или Архангельская области, а есть и вполне себе уютные для жизни места, например, Тамбовская или Калужская области, уточнили в ведомстве.

"Комплексной поддержкой государства при трудоустройстве в приоритетных регионах страны с 2015 года, когда началась реализация программ повышения трудовой мобильности, уже воспользовались более 70 тыс. граждан, - утверждает Ольга Забелина. - Информация об имеющихся вакансиях с переездом доступна на портале "Работа в России" и в региональных центрах занятости".