Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя

Новость о том, что родственники Виктора Цоя обратились к президенту России с просьбой не допустить выхода фильма "Цой" Алексея Учителя, здорово всколыхнула интернет и социальные сети.

Через некоторое время некоторую неопределенность внес комментарий отца музыканта, который заявил, что ничего никому не писал.

Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино". На своей странице в Facebook он подтвердил, что на самом деле направил официальное обращение Владимиру Путину, прикрепив соответствующие сканы документа.

Кроме того, копии письма направлены председателю правительства и министру культуры.

Александр Цой также пишет, что выступает против картины Алексея Учителя не только от себя лично, но и от лица близких людей его отца и матери - Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова.

По словам наследника Цоя, он был знаком с самыми первыми версиями сценария и уже на той стадии был против подобной интерпретации истории, потому что, по его мнению, таким образом киноделы "пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".