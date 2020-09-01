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Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя

Новости
    01.09.2020, 16:31
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Галина Кмит/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Галина Кмит/ РИА Новости www.ria.ru

Новость о том, что родственники Виктора Цоя обратились к президенту России с просьбой не допустить выхода фильма "Цой" Алексея Учителя, здорово всколыхнула интернет и социальные сети.

Через некоторое время некоторую неопределенность внес комментарий отца музыканта, который заявил, что ничего никому не писал.

Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино". На своей странице в Facebook он подтвердил, что на самом деле направил официальное обращение Владимиру Путину, прикрепив соответствующие сканы документа.

Кроме того, копии письма направлены председателю правительства и министру культуры.

Александр Цой также пишет, что выступает против картины Алексея Учителя не только от себя лично, но и от лица близких людей его отца и матери - Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова.

По словам наследника Цоя, он был знаком с самыми первыми версиями сценария и уже на той стадии был против подобной интерпретации истории, потому что, по его мнению, таким образом киноделы "пытаются использовать известную фамилию, чтобы заработать на сомнительных фантазиях".

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