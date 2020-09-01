Toyota приодела кроссовер Yaris Cross в спортивное: получился ралли-болид

Компания Toyota представила для кроссовера Yaris Cross стайлинг-пакет Gazoo Racing, в который входят аксессуары, позволяющие сделать внешность автомобиля спортивнее.

Так, Yaris Cross GR можно будет заказать с двойными патрубками выхлопной системы, 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета, усиленной тонировкой задних стёкол, накладками на вертикальные ниши противотуманных фар, молдингами на дверях, массивными брызговиками, как на раллийных Toyota, и даже с карбоновой рамкой для номерного знака.

В начинку автомобиля пока решили не вмешиваться. В зависимости от рынка Toyota Yaris Cross доступен со 120-сильным трёхцилиндровым "атмосферником" и 116-сильной гибридной силовой установкой. Для варианта с ДВС предусмотрена система полного привода (в этом случае кроссовер имеет независимую двурычажку сзади), дли гибрида предложена система E-Four с компактным электромотором сзади, в функции которого входит помощь при трогании с места.

Продажи Toyota Yaris Cross уже стартовали в Японии, на рынок европейских стран модель выйдет в 2021-ом.

Мировая премьера Yaris Cross состоялась в апреле 2020 года. Несмотря на название, новинка является оригинальным кроссовером, который значительно превосходит Yaris по длине и высоте.