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01.09.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota приодела кроссовер Yaris Cross в спортивное: получился ралли-болид

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Компания Toyota представила для кроссовера Yaris Cross стайлинг-пакет Gazoo Racing, в который входят аксессуары, позволяющие сделать внешность автомобиля спортивнее.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Так, Yaris Cross GR можно будет заказать с двойными патрубками выхлопной системы, 18-дюймовыми легкосплавными дисками черного цвета, усиленной тонировкой задних стёкол, накладками на вертикальные ниши противотуманных фар, молдингами на дверях, массивными брызговиками, как на раллийных Toyota, и даже с карбоновой рамкой для номерного знака.

В начинку автомобиля пока решили не вмешиваться. В зависимости от рынка Toyota Yaris Cross доступен со 120-сильным трёхцилиндровым "атмосферником" и 116-сильной гибридной силовой установкой. Для варианта с ДВС предусмотрена система полного привода (в этом случае кроссовер имеет независимую двурычажку сзади), дли гибрида предложена система E-Four с компактным электромотором сзади, в функции которого входит помощь при трогании с места.

Продажи Toyota Yaris Cross уже стартовали в Японии, на рынок европейских стран модель выйдет в 2021-ом.

Мировая премьера Yaris Cross состоялась в апреле 2020 года. Несмотря на название, новинка является оригинальным кроссовером, который значительно превосходит Yaris по длине и высоте.

Фото: www.autohome.com.cn
#Toyota