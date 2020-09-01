В ВОЗ озвучили необходимую долю эффективности вакцины от COVID-19

Чтобы справиться с пандемией разрабатываемые препараты от вируса SARS-CoV-2 должны показывать свою эффективность минимум в 50 процентах случаев. Только такая вакцинация принесет пользу, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

"Эффективность - важный критерий для оценки и последующей рекомендации к использованию медицинских разработок. Минимум - 50% результативности, но желательно даже выше. Регистрация препаратов с более низкими показателями полезности не имеет смысла ", - цитирует ТАСС представителя ВОЗ.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом. Россия первой в мире зарегистрировала препарат от COVID-19 под названием "Спутник V". Лекарство создано экспертами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Уже идет промышленное производство вакцины. Заявки на приобретение российского препарата поступили из 20 стран.

Как ранее сообщали в Минздраве, прививочная кампания начнется с групп риска, а в октябре пройдет уже более широкая иммунизация. При этом эксперты отмечают, что вакцина от СOVID-19 не освобождает от профилактических прививок сезонных ОРВИ. Между тем, новым типом коронавируса в мире заболели уже свыше шести миллионов человек. Данные приводит Университет Джонса Хопкинса.